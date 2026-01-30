Oficjalnie: Transfer na szczycie Ekstraklasy stał się faktem!

Grek ma za sobą czternaście występów w reprezentacji U-21 swojego kraju, zaś w Rakowie grał dopiero od początku tego sezonu. W październiku stał się podstawowym obrońcą zespołu w Ekstraklasie, a ten z nim w składzie zaczął znacznie lepiej punktować. W efekcie Raków przezimował na czwartym miejscu w tabeli, z 29. oczkami na koncie. Taki sam dorobek ma trzecia Jagiellonia. Oba zespoły są zatem bezpośrednimi konkurentami w walce o mistrzostwo Polski.

Raków stracił ważnego gracza, Jagiellonia się zabezpieczyła

Jagiellonia w zimowym okienku transferowym sprowadziła już Sameda Bazdara, Guilherme Montoię oraz Nahuela Leivę, ale w obliczu pogłosek o możliwym odejściu Dusana Stojinovicia drużyna potrzebowała alternatywy na środku obrony. Taką ma być Konstantinopoulos, który związał się z klubem do końca sezonu 2026/2027, ale kontrakt przewiduje opcję przedłużenia o dodatkowy rok.

Co ciekawe, Konstantinopoulos był związany z Rakowem umową do czerwca 2028 roku, lecz zarówno media, jak i kluby nie poinformowały o tym, czy "Duma Podlasia" musiała zapłacić "Medalikom" za nowy nabytek.

23-latek zagrał w barwach Rakowa 18 spotkań, z czego 12 przypadło na mecze Ekstraklasy. Jest wychowankiem greckiego Panetolikosu, z którego później wykupił go Beerschot. To stamtąd trafił do Polski.

Warto zauważyć, że nie jest to pierwsza w tym sezonie wymiana piłkarzy na linii Częstochowa - Białystok. Wcześniej w tym samym kierunku podążył 20-letni pomocnik Dawid Drachal. Z kolei ze stolicy Podlasia pod Jasną Górę przybył Lamine Diaby-Fadiga.