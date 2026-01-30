To już oficjalne. Cracovia traci swoją gwiazdę! Rozbiór trwa

Mikkel Maigaard, Milan Aleksić, Michał Rakoczy, Jakub Jugas i David Kristjan Olafsson - to gracze, którzy zimą opuścili szóstą obecnie siłę Ekstraklasy, Cracovię. Transferów do klubu jest znacznie mniej, bo tylko trzy - do tej pory pozyskano Maxime'a Domingueza, Pau Sansa oraz Beno Selana. W piątek "Pasy" straciły jeszcze jednogo ważnego zawodnika, autora siedmiu goli, Filipa Stojilkovicia.

Stojilković odchodzi z Cracovii

Filip Stojilković dołączył do Cracovii latem 2025 roku z drugoligowego niemieckiego Darmstadt. Szybko zyskał zaufanie trener Luki Elsnera i wskoczył do wyjściowego składu. W rundzie jesiennej ekipa spod Wawelu zdobyła łącznie 25 goli, a Szwajcar miał udział przy dziesięciu z nich - sam zdobył siedem, a przy trzech asystował. Teraz drużyna będzie musiała się obyć bez jego pomocy, bo w piątek napastnik odszedł do Pizy.

Wiadomość o transferze 26-latka pojawiła się na oficjalnej stronie Serie A. Zawodnik został zgłoszony do rozgrywek i tym samym stało się jasne, że swoją karierę będzie kontynuować w Toskanii.Jego konkurentami do gry w podstawowym zestawieniu będą m.in. syn Gianluigiego Buffona Louis czy M'Bala Nzola. Cracovia zarobiła 3 miliony euro, a Filip podpisał kontrakt do 2029 roku.

Piza walczy o utrzymanie

Zamiast walczyć o europejskie puchary z "Pasami", Stojilković będzie teraz próbował pomóc Pizie w pozostaniu w Serie A. Po rundzie jesiennej drużyna zajmuje ostatnie miejsce i ma na koncie tylko jeden wygrany mecz. Do zajmowanej obecnie przez Lecce bezpiecznej 16. lokaty traci cztery punkty. Szwajcar może zadebiutować już w sobotę w starciu z Sassuolo.