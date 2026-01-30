Widzew chce kolejnego reprezentanta Polski! Zdominują Ekstraklasę?

47 - tyle dni czekaliśmy na powrót ekstraklasy. Ale już wystarczy! W piątek o 18:00 meczem Zagłębia Lubin z GKS Katowice zainaugurujemy piłkarską wiosnę w Polsce. Tego samego dnia o 20:30 Radomiak Radom podejmie Arkę Gdynia.

W kolejnym odcinku programu "To jest Sport.pl" zapowiemy najciekawsze tematy związane z powrotem ekstraklasy. Kto zostanie mistrzem Polski? Kto spadnie z ligi? Kto okaże się największą sensacją, a kto potężnie rozczaruje? Między innymi na te pytania odpowiedzą nasi eksperci, czyli były reprezentant Polski - Jakub Kosecki - oraz dziennikarz Canal+Sport Jan Kałucki, którzy będą gośćmi Konrada Fersztera.

Wyczewkiwany powrót ekstraklasy

Ale w piątek pomówimy nie tylko o ekstraklasie. Zanim zajmiemy się powrotem naszej ligi, omówimy pary 1/16 finału Ligi Mistrzów, które w piątek w południe zostały rozlosowane w szwajcarskim Nyonie. Gdzie będzie najciekawiej? Czy Bodo/Glimt, Karabach lub Benfica napiszą kolejną wielką historię?

Start programu "To jest Sport.pl" w piątek o 13:00. Możecie nas śledzić nie tylko na Sport.pl, ale też na Gazeta.pl, naszym Youtubie, a także w naszych mediach społecznościowych.