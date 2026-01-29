Nowe wieści ws. transferowego hitu Legii. Papszun wkroczył do akcji

W niedzielę Legia Warszawa zagra swój pierwszy mecz w drugiej części sezonu Ekstraklasy. Rywalem Legii w debiucie Marka Papszuna będzie Korona Kielce. Podczas zimowego zgrupowania Papszun miał do dyspozycji dwóch środkowych napastników - Miletę Rajovicia i Antonio Colaka. Łącznie ten duet strzelił jednego gola w sparingach: dokonał tego Colak w spotkaniu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:2). Czy wkrótce do Legii trafi kolejny napastnik - Rafał Adamski ze wspomnianej Pogoni?

Papszun rozmawiał z napastnikiem Pogoni. Czy dojdzie do transferu?

Adamski to napastnik, który w tym sezonie strzelił jedenaście goli i zanotował dziesięć asyst w barwach Pogoni. Serwis meczyki.pl informuje, że Legia bez problemu dogada się z Pogonią na kwotę transferu, a teraz trwają rozmowy między klubem a przedstawicielami Adamskiego. Z napastnikiem miał już rozmawiać Papszun. "Tematem rozmów są plany Legii na poprowadzenie jego kariery" - czytamy w artykule. Czy to oznacza, że transfer jest formalnością?

Co prawda kontrakt Adamskiego z Pogonią wygasa w czerwcu tego roku, ale nie narzeka on na brak zainteresowania na rynku transferowym. Poza Legią w jego kierunku spoglądają kluby z ligi czeskiej, 2. Bundesligi, a także ligowi rywale Legii.

Legia Warszawa byłaby siódmym klubem w karierze Adamskiego. Wcześniej napastnik grał dla Zielonych Łagiewniki, Lechii Dzierżoniów, Miedzi Legnica (2017-2021), Zagłębia Lubin (2021-2025) i Warty Poznań (2024-2025), a od lipca 2025 r. Adamski gra dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Łącznie Adamski zagrał 27 meczów na poziomie Ekstraklasy.

Adamski zabrał głos ws. transferu do Legii. "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Adamski rozmawiał z TVP Sport nt. plotek pojawiających się w jego kontekście. Co napastnik sam mówi o potencjalnym transferze do Legii Warszawa?

- Ja mam chłodną głowę. Podchodzę do tematu, że na dzień dzisiejszy jestem w Pogoni i przygotowuje się tutaj do następnej rundy. Żadnych konkretów nie ma, to są tylko zapytania i co będzie to zobaczymy. Jak się na to zapatruję? Nie mówię ani "tak", ani "nie". Na dzień dzisiejszy jestem w Pogoni i gram dla Pogoni - tłumaczył Adamski.

- Rafał jest bardzo dobrym napastnikiem. Nie jest jednowymiarowy. To uniwersalny zawodnik. Nadaje się do gry tyłem do bramki, atakowania wolnej przestrzeni, sam też wejdzie w drybling. Uważam, że jest bardzo dobrym napastnikiem. Jako kibic Legii jestem spokojny o to, że Rafał poradzi sobie tam - dodawał Karol Noiszewski, klubowy kolega Adamskiego z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.