Nowe wieści ws. transferowego hitu Legii. Papszun wkroczył do akcji

W niedzielę Legia Warszawa zagra swój pierwszy mecz w drugiej części sezonu Ekstraklasy. Rywalem Legii w debiucie Marka Papszuna będzie Korona Kielce. Podczas zimowego zgrupowania Papszun miał do dyspozycji dwóch środkowych napastników - Miletę Rajovicia i Antonio Colaka. Łącznie ten duet strzelił jednego gola w sparingach: dokonał tego Colak w spotkaniu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:2). Czy wkrótce do Legii trafi kolejny napastnik - Rafał Adamski ze wspomnianej Pogoni?
Adamski to napastnik, który w tym sezonie strzelił jedenaście goli i zanotował dziesięć asyst w barwach Pogoni. Serwis meczyki.pl informuje, że Legia bez problemu dogada się z Pogonią na kwotę transferu, a teraz trwają rozmowy między klubem a przedstawicielami Adamskiego. Z napastnikiem miał już rozmawiać Papszun. "Tematem rozmów są plany Legii na poprowadzenie jego kariery" - czytamy w artykule. Czy to oznacza, że transfer jest formalnością?
Co prawda kontrakt Adamskiego z Pogonią wygasa w czerwcu tego roku, ale nie narzeka on na brak zainteresowania na rynku transferowym. Poza Legią w jego kierunku spoglądają kluby z ligi czeskiej, 2. Bundesligi, a także ligowi rywale Legii.
Legia Warszawa byłaby siódmym klubem w karierze Adamskiego. Wcześniej napastnik grał dla Zielonych Łagiewniki, Lechii Dzierżoniów, Miedzi Legnica (2017-2021), Zagłębia Lubin (2021-2025) i Warty Poznań (2024-2025), a od lipca 2025 r. Adamski gra dla Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Łącznie Adamski zagrał 27 meczów na poziomie Ekstraklasy.
Adamski rozmawiał z TVP Sport nt. plotek pojawiających się w jego kontekście. Co napastnik sam mówi o potencjalnym transferze do Legii Warszawa?
- Ja mam chłodną głowę. Podchodzę do tematu, że na dzień dzisiejszy jestem w Pogoni i przygotowuje się tutaj do następnej rundy. Żadnych konkretów nie ma, to są tylko zapytania i co będzie to zobaczymy. Jak się na to zapatruję? Nie mówię ani "tak", ani "nie". Na dzień dzisiejszy jestem w Pogoni i gram dla Pogoni - tłumaczył Adamski.
- Rafał jest bardzo dobrym napastnikiem. Nie jest jednowymiarowy. To uniwersalny zawodnik. Nadaje się do gry tyłem do bramki, atakowania wolnej przestrzeni, sam też wejdzie w drybling. Uważam, że jest bardzo dobrym napastnikiem. Jako kibic Legii jestem spokojny o to, że Rafał poradzi sobie tam - dodawał Karol Noiszewski, klubowy kolega Adamskiego z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.