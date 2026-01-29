Dramatyczna kontuzja piłkarza. Będzie głośno o tym, co zrobił Widzew

Widzew Łódź zbroi się przed startem rundy wiosennej Ekstraklasy. Klub na wzmocnienia wydał kilkanaście milionów euro. Najnowszym hitem jest pozyskanie z włoskiej Spezii Przemysława Wiśniewskiego. W zespole nie brakuje nowych piłkarzy, wielu z nich powinno stanowić o silę zespołu wiosną. Władze z dużym szacunkiem traktują również zawodników, którzy mieli okazję się już wykazać w barwach Widzewa. Przekonał się o tym Szymon Czyż.

Klasy nie kupisz. Piękny gest Widzewa wobec Szymona Czyża

Widzew Łódź wykazał się pięknym gestem wobec swojego zawodnika. Szymon Czyż zerwał więzadła krzyżowe przednie w kolanie, w konsekwencji nie zagra już w tym sezonie. Klub nie zostawił jednak swojego zawodnika w potrzebie. Widzewiacy w momencie odniesienia przez pomocnika kontuzji postanowili przedłużyć z nim kontrakt.

'"W takich chwilach zawsze musimy być razem". Szymon Czyż zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie i nie zagra już w tym sezonie. Jednocześnie Klub aktywował klauzulę, która przedłuża wygasającą w czerwcu umowę o rok. Wracaj do zdrowia!"' - napisał na portalu X oficjalny profil Widzewa Łódź.

Szymon Czyż w rundzie jesiennej rozegrał 18 spotkań Ekstraklasy w barwach Widzewa. Jego rola w zespole wzrosła w drugiej części rundy, kiedy zazwyczaj wychodził na boisko w pierwszym składzie. Pomocnik brał udział w zimowym zgrupowaniu Widzewiaków, klub poinformował o poważnej kontuzji Czyża na dwa dni przed meczem z Jagiellonią.

Poważna weryfikacja wzmocnionego Widzewa nastąpi już w pierwszej wiosennej kolejce. Do Łodzi przyjedzie Jagiellonia Białystok. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 31 stycznia o 17:30. Podopieczni trenera Jovicevica znajdują się na dopiero 15. miejscu w tabeli, kibice po zimowych transferach mają jednak prawo oczekiwać marszu w górę tabeli.