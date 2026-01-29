Papszun ma ogromny problem! Gwiazdor Legii wypada z gry do końca sezonu

Za Markiem Papszunem pierwsze zgrupowanie w roli trenera Legii Warszawa. Były szkoleniowiec Rakowa musi wiosną odmienić grę fatalnie dysponowanej drużyny Wojskowych. Stołeczny zespół znajduje się na przedostatnim miejscu w ligowej tabeli, już jesienią zakończył grę w Pucharze Polski i Lidze Konferencji. Papszunowi tuż przed startem rundy wiosennej wyrósł spory problem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki pomógł w transferze byłego piłkarza Legii: Praktycznie sam przeprowadziłem tę transakcję

Vinagre przeszedł operację. Portugalczyka czeka długa przerwa

Wiosną Legia będzie mieć spore problemy po lewej stronie boiska. Z gry na większość rundy rewanżowej wypadł Ruben Vinagre. Portugalczyk przeszedł operację mięśnia przywodziciela.

"W wyniku badań przeprowadzonych po powrocie ze zgrupowania Ruben Vinagre został poddany operacji mięśnia przywodziciela. Przewidywany termin powrotu do treningów to początek maja. Ruben, czekamy na Ciebie!" - napisał na portalu X oficjalny profil Legii Warszawa.

Zobacz też: Będzie hit? Media: Widzew i Legia chcą 47-krotnego reprezentanta Polski!

Vinagre to kluczowa postać Legii Warszawa. Kto może go zastąpić?

Vinagre rozegrał w tym sezonie 24 spotkania w barwach Legii Warszawa we wszystkich rozgrywkach. Jest kluczową postacią stołecznej drużyny. Naturalnym zastępstwem na jego pozycji jest Arkadiusza Reca, były piłkarz Spezii miał jednak w przeszłości liczne problemy zdrowotne. Kibice Wojskowych mogą mieć obawy czy wytrzyma bez urazów całą rundę.

Legia Warszawa wróci do ligowej rywalizacji w niedzielę, 1 lutego. Podopieczni trenera Marka Papszuna zmierzą się na własnym stadionie z Koroną Kielce. Niewielkie różnice w tabeli sprawiają, że Legia mimo dopiero 17. pozycji może wiosną powalczyć nawet o europejskie puchary.