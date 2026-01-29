Będzie hit? Media: Widzew i Legia chcą 47-krotnego reprezentanta Polski!

29-latek opuścił polską ligę w 2019 roku, kiedy za 2,5 mln euro przeniósł się do PAOK-u Saloniki. Stamtąd został sprzedany za 4,5 mln euro do amerykańskiego Charlotte, spędził kilka miesięcy na wypożyczeniu w Hellasie Verona, a od stycznia 2025 roku jest piłkarzem greckiego Panathinaikosu. W 45 meczach strzelił dla "Koniczyn" 12 goli i zaliczył 5 asyst.

Widzew i Legia powalczą o Świderskiego?

Według Piotra Wołosika, Świderski nie może narzekać na brak ofert, ale te dotyczą opcji wypożyczenia. Priorytetem Panathinaikosu jest natomiast sprzedaż Polaka. Dziennikarz poinformował, że Świderskim zainteresowany był Widzew Łódź, ale samo środowisko piłkarza uznało, że w tym klubie jest już dwóch środkowych napastników, Sebastian Bergier oraz Andi Zeqiri. Przy takiej konkurencji Łódź nie jawi się więc jako optymalne miejsce do kontynuowania kariery.

Z kolei portal Paopantou, który jest skupiony wokół Panathinaikosu, poinformował, że 29-latkiem zainteresowana jest Legia Warszawa.

"Karol Świderski, najskuteczniejszy strzelec drużyny, otrzymał oferty od klubów z Arabii Saudyjskiej i Polski, a Legia Warszawa mocno zabiegała o jego transfer. Sprawa jego transferu została tymczasowo odroczona, ale Panathinaikos poinformował, że do końca tygodnia zostanie rozstrzygnięta. Jednocześnie polski napastnik nie może grać w Lidze Europy z powodu kartek, co wpływa na decyzje klubu" - napisał Paopantou.

W tym sezonie Ligi Europy Świderski rozegrał siedem spotkań, w których strzelił cztery gole. Poza kierunkiem polskim oraz zainteresowaniem z Arabii Saudyjskiej, Polak otrzymał oferty wypożyczeń do Los Angeles Galaxy oraz klubów z Hiszpanii i Włoch.