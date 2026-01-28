Ekstraklasa może mieć problem. Te kluby nie chcą grać

W Polsce dawno nie było takiej zimy, a w najbliższy weekend temperatura w ciągu dnia w niektórych regionach może spaść do kilkunastu stopni poniżej zera. W takich warunkach piłkarze polskiej Ekstraklasy szykują się do wznowienia rozgrywek. Hitem 19. kolejki będzie starcie prowadzącej w tabeli Wisły Płock z Rakowem Częstochowa. Okazuje się, że nie wszystkie kluby przy takich temperaturach chcą grać.

Cracovia i Pogoń nie zagrają?

- Cracovia jest jednym z nielicznych klubów, które nie chcą grać przy tej aurze. Przygniatającą większość chce, bo mogą nie znaleźć terminów zapasowych. Nie ma przecież gwarancji, że za tydzień będzie lepiej. Cracovia jednak nie chce - powiedział Piotr Wołosik w odcaście "Ofensywni" w "Przeglądzie Sportowym" Onet. Łukasz Olkowicz dodał, że w ekipie "Pasów" zmagają się z dużą liczbą kontuzji i być może to jest powodem obaw. Gra w takich warunkach, na zmrożonej murawie, może skutkować kolejnymi urazami.

Ale nie tylko o Cracovię chodzi. "Pasy" mają sojusznika w Szczecinie. - Nie dziwię się, bo byłem na ich sparingu. Nie wygląda, aby tam było wszystko dopracowane. Sparing był dwa tygodnie przed startem ligi, ale Pogoń przypominała plac budowy. To jest logiczne: mamy swoje problemy, to wykorzystajmy pogodę - komentował Olkowicz.

FIFA ma swoje przepisy

Cracovia i Pogoń mogą jeszcze liczyć na... gorszą pogodę niż ta prognozowana. Zgodnie z zasadami FIFA jeśli temperatura spadnie poniżej 15 stopniu, a odczuwalna będzie wynosić -27 stopni, spotkanie musi zostać odwołane. Większe szanse na taki obrót spraw mają "Pasy", bo ich mecz z Termalicą Bruk-Betem Nieciesza rozpocznie się w poniedziałek o godz. 19. "Portowcy" w niedzielę o 12:15 zmierzą się z Motorem Lublin.