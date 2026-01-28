Jagiellonia ogłosiła nowego piłkarza. Kibice nie wytrzymali. "Hańbiący transfer"

Jagiellonia w środę ogłosiła, że 29-letni skrzydłowy Matias Nahuel Leiva został zawodnikiem Jagiellonii. Hiszpański piłkarz, który wcześniej grał już w Śląsku Wrocław, trafił do Białegostoku na półroczne wypożyczenie z izraelskiego Maccabi Hajfa.

Jagiellonia sprowadza zawodnika. Kibice ostro o władzach

Kibice nie pochwalili sprowadzenia Leivy, przeciwnie – skrytykowali ten pomysł. Wszystko dlatego, że Hiszpan wcześniej grał w izraelskim klubie, Maccabi Hajfie. Na trybunach stadionu tej drużyny, w trakcie meczu z Rakowem w Lidze Konferencji, fani klubu z Izraela wywiesili baner fałszywie obarczających Polaków odpowiedzialnością za holokaust. Na kawałku materiału napisano "Murderers since 1939", czyli "mordercy od 1939 roku". Co więcej, kibice do tej pory nie ponieśli konsekwencji za to obrażające Polaków kłamstwo.

Pod postem, w którym Jagiellonia poinformowała o sprowadzeniu Hiszpana, kibice pisali: "Nie ma to jak robić interesy z mordercami", "delikatnie mówiąc, entuzjazmu ten ruch nie wzbudza", "to nie jest zły transfer. To jest hańbiący transfer".

Matias Nahuel Leiva trafił do klubu z Hajfy ze Śląska, z którym w sezonie 23/24 wywalczył wicemistrzostwo Polski. Występując w klubie z Wrocławia zaliczył 72 występy, zdobył 14 goli i miał 6 asyst.

Klub z Białegostoku pilnie potrzebuje skrzydłowych w kadrze, bo tych ubyło aż trzech. Na początku zimowej przerwy doszło w klubie do głośnego transferu 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, na którego odejściu do portugalskiego FC Porto Jagiellonia zarobiła 10 mln euro. O możliwość zmiany barw klubowych poprosił również Duńczyk Louka Prip, z którym klub rozwiązał umowę, odszedł też kolejny skrzydłowy - Hiszpan Alejandro Cantero. W tej sytuacji kibice klubu z Białegostoku oczekiwali szybkich transferów graczy na tę pozycję; nominalnie w zespole jest obecnie bowiem jedynie skrzydłowy Kamil Jóźwiak, na tej pozycji gra też Hiszpan Alejandro Pozo.

Leiva jest trzecim nowym piłkarzem Jagiellonii. Wcześniej sprowadzono do Białegostoku lewego obrońcę 22-letniego Portugalczyka Guilherme Montoię oraz z 21-letniego reprezentanta Bośni i Hercegowiny Sameda Bazdara.