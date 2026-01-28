Widzew pobije rekord transferowy Ekstraklasy! Wszystko dla reprezentanta Polski

Mowa o Przemysławie Wiśniewskim, obrońcy grającej w Serie B Spezii i reprezentacji Polski. Urodzony w Zabrzu zawodnik jest jednym z wybrańców Jana Urbana, którzy regularnie dostają szanse od selekcjonera. Wiśniewski zagrał w 4 ostatnich meczach eliminacji do MŚ 2026 i jednym spotkaniu towarzyskim. By zwiększyć szanse na grę na mundialu, obrońca zdecydował się wrócić do Polski.

"Kolejny rekord transferowy Widzewa. Najdroższy Polak w historii Ekstraklasy"

"Przenosiny Przemysława Wiśniewskiego ze Spezii Calcio do Widzewa Łódź wydają się już w zasadzie formalnością. 27-latek we wtorek nie wziął udziału w treningu włoskiego klubu i udał się do Polski. Przemysław Wiśniewski odbędzie dziś testy medyczne, a po nich podpisze kontrakt z Widzewem Łódź. Jak słyszymy, transfer jest już dogadany i będzie opiewał na około 4 mln euro. Reprezentant Polski stanie się najdroższy Polakiem w historii Ekstraklasy" - poinformował Tomasz Włodarczyk na portalu meczyki.pl

Wiśniewski był w tym sezonie podstawowym zawodnikiem Spezii. Od początku rundy rozegrał 19 spotkań (na 21 kolejek), a jego drużyna zajmuje 15. miejsce w tabeli Serie A. Wiśniewski jest zawodnikiem włoskiego klubu od 2023 roku. Wcześniej, w sezonie 22/23 grał w Venezii, a przed transferem do Włoch grał dla klubu z rodzinnego miasta: Górnika Zabrze.

Wiśniewski będzie siódmym zimowym transferem Widzewa. Jako ostatni, do klubu trafił duński pomocnik Emil Kornvig z norweskiego SK Brann. Wcześniej do Łodzi został sprowadzony powoływany do reprezentacji Polski bramkarz Bartłomiej Drągowski z Panathinaikosu Ateny, a do tego pozyskano Norwega Christophera Chenga z Sandefjord Fotball, byłego reprezentanta Danii i kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera, reprezentanta Ghany Osmana Bukariego z Austin FC oraz hiszpańskiego obrońcę Carlosa Isaaca z Cordoby FC.

Widzew w 18 rozegranych do tej pory ligowych meczach zdobył 20 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. Tegoroczne występy ligowe zainauguruje 31 stycznia, gdy podejmie Jagiellonię Białystok.