Nad Polskę nadciąga fala mrozów. Ekstraklasa odpowiada na apele

W najbliższy weekend, po zimowej przerwie powróci polska Ekstraklasa. 19. kolejka rozpocznie się od piątkowego spotkania Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice. Sportowe emocje mogą storpedować prognozy pogody, nad Polskę nadciąga bowiem kolejna fala mrozów.

Ekstraklasa odpowiada klubom. Wiemy co ze startem rundy wiosennej

Dyrektor operacyjny Ekstraklasy, Marcin Stefański przekazał w specjalnym komunikacie dla Weszlo co ze startem rundy wiosennej. Ekstraklasa miała skontaktować się ze wszystkimi gospodarzami meczów 19. kolejki, nikt nie wyraził żadnych zastrzeżeń związanych z organizacją meczu. Trzeba jednak brać pod uwagę, że sytuacja będzie aktualizowana wraz ze zmianami pogody.

- Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi klubami organizującymi mecze. Wszystkie potwierdziły, że na ten moment (tj. we wtorek) są gotowe do przeprowadzenia spotkań. Zgłaszają jednak uwagi, że w poszczególnych lokalizacjach – w zależności od regionu – sytuacja może wyglądać inaczej. Prognozy na końcówkę weekendu nie są optymistyczne, natomiast wszyscy deklarują pełną gotowość do przygotowania obiektów - przekazał w rozmowie z Weszlo.com Marcin Stefański.

Na tych stadionach będzie najchłodniej. To rekordowe mrozy

Dotychczas według portalu 90minut.pl najniższej temperatury na meczu Ekstraklasy doświadczyliśmy podczas dwóch meczów w 2018 roku. Piłkarze wyszli na murawę przy -12 stopniach w spotkaniach Sandecji Nowy Sącz z Zagłębiem Lubin oraz Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Sporo wskazuje na to, że w najbliższy weekend może paść rekord.

Najchłodniej ma być w Warszawie, w niedzielny wieczór zapowiedziano -14 stopni, -13 stopni jest prognozowane natomiast w niedzielny wieczór w Płocku i niedzielne popołudnie w Lublinie. Do tego duże szansę na zrównanie rekordu mogą się pojawić w poniedziałkowy wieczór w Niecieczy (-12 stopni) i sobotni wieczór w Łodzi, gdzie również prognozuje się temperaturę wynoszącą -12 stopni.

Haditaghi wyraził troskę o zdrowie kibiców i piłkarzy

Swój punkt widzenia przedstawił również Alex Haditaghi. Właściciel Pogoni zwrócił uwagę na zdrowie piłkarzy i kibiców.

- Piłkarze i fani nie powinni być zmuszani do gry bądź oglądania meczów przy -20, czy nawet -15 stopniach. Jeden tydzień nie zaszkodzi żadnej drużynie. Jako liga powinniśmy patrzeć szerzej - stwierdził właściciel Pogoni.

Marcin Stefański poinformował Weszlo również o zaleceniach międzynarodowych organizacji piłkarskich i krytycznych temperaturach, przy których nie należy rozgrywać meczów piłkarskich. - Zalecenia medyczne międzynarodowych organizacji piłkarskich wskazują, że mecze nie powinny być rozgrywane, gdy temperatura spada poniżej -15°C, a temperatura odczuwalna poniżej -27°C - przekazał Weszlo Stefański.

Stefański dodał, że Ekstraklasa nie przewiduje odwołania całej kolejki, każdy przypadek ma być indywidualnie analizowany. Największe trudności prognozuje się w Polsce wschodniej, działacz potwierdził, że kluczowa będzie decyzja klubów.