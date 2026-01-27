To naprawdę się dzieje. Widzew ściąga bohatera meczu z Holandią!

Widzew Łódź poważnie wzmacnia zespół przed startem rundy wiosennej. Łodzianie znajdują się na dopiero 15. miejscu w tabeli, czyli tuż nad strefą spadkową. Tej zimy do łódzkiego zespołu trafili już m.in. Osman Bukari, Bartłomiej Drągowski, Emil Kornvig czy Lukas Lerager. Na nowych zawodników wydano około 11 milionów euro.

Przemysław Wiśniewski o krok od Widzewa. Reprezentant Polski ma przejść testy medyczne

Teraz Widzew ma wzmocnić linię defensywy i to nie byle jakim zawodnikiem. Według dziennikarza portalu Meczyki Tomasza Włodarczyka o krok od podpisania kontraktu z zespołem z Łodzi ma być podstawowy stoper reprezentacji Polski, Przemysław Wiśniewski.

- Przemysław Wiśniewski bardzo blisko Widzewa Łódź! Negocjacje na finiszu. Dogadywane są ostatnie szczegóły ze Spezią. Reprezentant Polski ma zaplanowane testy medyczne na jutro rano. Hitowy transfer w Ekstraklasie na horyzoncie! - napisał na portalu X Tomasz Włodarczyk.

Wiśniewski był bohaterem swojego debiutanckiego zgrupowania w reprezentacji Polski

Przemysław Wiśniewski to jedno z największych reprezentacyjnych odkryć za kadencji trenera Jana Urbana. Stoper stosunkowo późno zadebiutował w pierwszej reprezentacji, w wieku 27 lat, od samego początku zyskał jednak uznanie kibiców. Środkowy obrońca dla wielu był głównym bohaterem zremisowanego przez Polaków wrześniowego meczu eliminacji mistrzostw świata z Holandią (1:1). Był to debiutancki występ Wiśniewskiego, który od samego początku stał się podstawowym zawodnikiem kadry.

Wiśniewski będzie kosztować fortunę

Spezia początkowo była zdeterminowana, żeby zatrzymać Wiśniewskiego, jednak oferta Widzewa finalnie przekonała Włochów i samego zainteresowanego. Trudno się dziwić, bowiem Włosi mają dostać za lidera swojej formacji defensywnej kwotę wynoszącą 3,5-4 milionów euro.

Dla środkowego obrońcy będzie to powrót do Ekstraklasy po latach, ostatnio w sezonie 2021/2022 reprezentował barwy Górnika Zabrze. To właśnie w tym klubie pierwszy raz spotkał trenera Jana Urbana.

Widzew rozpocznie rundę wiosenną meczem na własnym stadionie, z Jagiellonią Białystok 31 stycznia.