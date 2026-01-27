Powrót na stronę główną

Ekstraklasa wraca na stadiony. Hit kolejki za darmo!

Piątek 30 stycznia przyniesie pierwszy od półtora miesiąca mecz Ekstraklasy. Powrót ligowego grania po zimowej przerwie przyniesie kilka hitowych starć, a najlepiej zapowiada się pojedynek Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. W pierwszym meczu między tymi drużynami padło siedem bramek. Canal+ poinformowało, że spotkanie to będzie transmitowane za darmo! Gdzie będzie można obejrzeć ten mecz?
Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl

Już za trzy dni piłkarze wrócą na ekstraklasowe murawy. W piątek skończy się trwająca od połowy grudnia zimowa przerwa. Niezwykle ciasna tabela - liderującą Wisłę Płock od 18. Bruk-Bet Termaliki Nieciecza dzieli zaledwie jedenaście punktów - sprawia, że każda drużyna ma o co walczyć w rundzie wiosennej.

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Z okazji pierwszych od półtora miesiąca meczów Ekstraklasy Canal+ przygotował prezent dla kibiców. Znakomicie zapowiadające się spotkanie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć za darmo na oficjalnym kanale YouTube nadawcy. 

Lech Poznań - Lechia Gdańsk za darmo!

Stacja poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych. "Po przerwie zimowej Ekstraklasa wraca do gry! Przy okazji, mamy niespodziankę! Sobotnie starcie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk zobaczycie za darmo na YouTube i w serwisie CANAL+" - czytamy. 

Zobacz też: Była 10:00, kiedy Pogoń ogłosiła hit. Płacili za niego ponad 13 mln euro

Jeżeli styczniowy pojedynek Lecha z Lechią przyniesie tyle emocji co mecz drugiej kolejki między tymi drużynami, kibice powinni szykować się na fantastyczne widowisko. W Gdańsku z ligą w fantastyczny sposób przywitał się Tomas Bobcek, który strzelił hat-tricka. Nie wystarczyło to jednak nawet do remisu. Bramki Thordarsona, Skrzypczaka, Ishaka oraz samobójczy gol Weiraucha dały zwycięstwo Kolejorzowi. Mogło być ono jeszcze bardziej imponujące, lecz w pierwszej połowie Ishak zmarnował rzut karny.

Canal+ z prezentami dla kibiców

Nie jest to pierwszy taki prezent od nadawcy. Z okazji rozpoczęcia sezonu 2025/26 na kanale YouTube przeprowadzono bowiem transmisję spotkania Lecha Poznań z Cracovią. Przed rokiem za darmo można było obejrzeć mecz Lecha z Widzewem Łódź. Wcześniej transmitowano również mecze Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk, Ruchu Chorzów z Legią Warszawa czy też Legii z ŁKS-em.

Pierwsza kolejka Ekstraklasy może jednak zostać storpedowana przez niekorzystną aurę. Synoptycy przewidują, że weekend będzie mroźny, a termometry mogą wskazywać nawet -15 stopni Celsjusza. Właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditaghi, zaapelował o przełożenie niektórych spotkań na późniejszy termin. W sobotni wieczór w Poznaniu ma być około -10 stopni.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!