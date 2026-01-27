Ekstraklasa wraca na stadiony. Hit kolejki za darmo!

Już za trzy dni piłkarze wrócą na ekstraklasowe murawy. W piątek skończy się trwająca od połowy grudnia zimowa przerwa. Niezwykle ciasna tabela - liderującą Wisłę Płock od 18. Bruk-Bet Termaliki Nieciecza dzieli zaledwie jedenaście punktów - sprawia, że każda drużyna ma o co walczyć w rundzie wiosennej.

Z okazji pierwszych od półtora miesiąca meczów Ekstraklasy Canal+ przygotował prezent dla kibiców. Znakomicie zapowiadające się spotkanie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć za darmo na oficjalnym kanale YouTube nadawcy.

Lech Poznań - Lechia Gdańsk za darmo!

Stacja poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych. "Po przerwie zimowej Ekstraklasa wraca do gry! Przy okazji, mamy niespodziankę! Sobotnie starcie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk zobaczycie za darmo na YouTube i w serwisie CANAL+" - czytamy.

Jeżeli styczniowy pojedynek Lecha z Lechią przyniesie tyle emocji co mecz drugiej kolejki między tymi drużynami, kibice powinni szykować się na fantastyczne widowisko. W Gdańsku z ligą w fantastyczny sposób przywitał się Tomas Bobcek, który strzelił hat-tricka. Nie wystarczyło to jednak nawet do remisu. Bramki Thordarsona, Skrzypczaka, Ishaka oraz samobójczy gol Weiraucha dały zwycięstwo Kolejorzowi. Mogło być ono jeszcze bardziej imponujące, lecz w pierwszej połowie Ishak zmarnował rzut karny.

Canal+ z prezentami dla kibiców

Nie jest to pierwszy taki prezent od nadawcy. Z okazji rozpoczęcia sezonu 2025/26 na kanale YouTube przeprowadzono bowiem transmisję spotkania Lecha Poznań z Cracovią. Przed rokiem za darmo można było obejrzeć mecz Lecha z Widzewem Łódź. Wcześniej transmitowano również mecze Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk, Ruchu Chorzów z Legią Warszawa czy też Legii z ŁKS-em.

Pierwsza kolejka Ekstraklasy może jednak zostać storpedowana przez niekorzystną aurę. Synoptycy przewidują, że weekend będzie mroźny, a termometry mogą wskazywać nawet -15 stopni Celsjusza. Właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditaghi, zaapelował o przełożenie niektórych spotkań na późniejszy termin. W sobotni wieczór w Poznaniu ma być około -10 stopni.