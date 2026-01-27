Wielki talent brutalnie zweryfikowany w Europie. Już wraca do Ekstraklasy

Dominik Sarapata latem ubiegłego roku przeszedł z Górnika Zabrze do FC Kopenhagi za 4 miliony euro. Górnicy więcej zarobili tylko na sprzedaży Szymona Żurkowskiego (4,5 miliona euro). Duńczycy póki co są mocno rozczarowani transferem utalentowanego nastolatka, który po zaledwie kilku miesiącach wraca do Polski.

Dominik Sarapata wypożyczony do Wisły Płock

Nowym klubem Dominka Sarapaty została Wisła Płock. Pomocnik trafił do zespołu lidera polskiej Ekstraklasy na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Nastolatek ma być gotowy do gry od początku rundy wiosennej. Wcześniej Wisła pozyskała innego młodego zawodnika, Matwieja Bochno z rezerw Lecha Poznań.

- Witamy wśród Nafciarzy! 18-letni pomocnik Dominik Sarapata dołącza do Wisły Płock na zasadzie półrocznego wypożyczenia z FC Kopenhaga - czytamy w komunikacie Wisły Płock na portalu X.

Sarapata został brutalnie zweryfikowany w Kopenhadze. Wcześniej błyszczał w Górniku

Nastolatek wraca do Polski po trudnych pierwszych miesiącach w zespole Kopenhagi. Jesienią Sarapata grał głównie w zespole młodzieżowym. Jest etatowym reprezentantem Polski do lat 19.

Pomocnik już jako 13-latek trafił do Akademii Górnika Zabrze, od najmłodszych lat wykazywał się ogromnym potencjałem. Przełomowy był dla niego sezon 2024/2025. Najpierw jesienią zadebiutował w rezerwach Górnika, a wiosną trafił do pierwszej drużyny. Sarapata z marszu stał się istotnym zawodnikiem 14-krotnych mistrzów Polski. Przebojowe wejście do dorosłej piłki zaowocowało szybkim transferem do Danii, który na ten moment okazał się zupełną porażką.

Lider z Płocka wróci do ligowej rywalizacji 1 lutego. Rundę wiosenną rozpocznie od hitowego spotkania na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa.