Sensacyjna oferta giganta za nastolatka z Polski. Chcą go jak najszybciej

Tegoroczne zimowe okno transferowe w Ekstraklasie już może uchodzić za historyczne. W jego trakcie doczekaliśmy się rekordowego transferu przychodzącego (Osman Bukari kosztował ekipę Widzewa 5,5 mln euro) i czwartego najwyższego transferu wychodzącego (Oskar Pietuszewski z Jagiellonii do FC Porto). Na tym jednak nie koniec. Dosłownie lada dzień może dojść do kolejnej głośnej transakcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban wprost o sytuacji Oskara Pietuszewskiego: Wierzę w to!

Media: Lazio Rzym chce piłkarza Pogoni Szczecin. Tyle oferuje

Informacje w tej sprawie przekazał we wtorek dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem siódma drużyna poprzedniego sezonu Serie A - Lazio Rzym chce ściągnąć do sobie 19-latka z Pogoni Szczecin. - Lazio Rzym złożyło ofertę za Adriana Przyborka! Na stole 4,5 miliona euro + duże bonusy. Łącznie ok. 7 milionów euro + procent od zysku z kolejnego transferu. Pogoń Szczecin negocjuje. Włosi chcą szybko zamknąć transakcję - napisał na portalu X.

Więcej szczegółów podał na portalu Meczyki.pl. Jak możemy przeczytać: "Kilka dni temu Włosi złożyli oficjalną ofertę za ofensywnego pomocnika. Zaproponowali 4,5 miliona euro plus wysokie bonusy oraz 15 procent od zysku z kolejnej sprzedaży". Z informacji Włodarczyka wynika, że Pogoń chciałaby podbić stawkę, ale Lazio nie jest skłonne do dalszych negocjacji. Ma to być ostateczna propozycja, tym bardziej że klubowi zależy również na czasie. Ostatni dzień okienka transferowego we Włoszech przypada na 2 lutego.

Zobacz też: Była 10:00, kiedy Pogoń ogłosiła hit. Płacili za niego ponad 13 mln euro

To może być jeden z najwyższych transferów Pogoni. Przebije nawet reprezentanta Polski

Jeśli transfer doszedłby do skutku, Przyborek stałby się drugim najdroższym piłkarzem sprzedanym tej zimy z Ekstraklasy po wspomnianym Pietuszewskim. Byłby to także drugi najwyższy transfer w historii Pogoni Szczecin. Pod tym względem liderem pozostanie Kacper Kozłowski, który za 11 mln euro trafił do angielskiego Brighton. Przyborek przebiłby natomiast Adama Buksę, który za 4,2 mln euro odszedł do New England Revolution.

W trwającym sezonie 19-letni pomocnik Pogoni rozegrał 17 meczów w Ekstraklasie i dwa w Pucharze Polski. W sumie strzelił trzy gole i dołożył dwie asysty. W Lazio prawdopodobnie miałby szansę na debiut w Serie A jeszcze w tym sezonie. Zespół ze stolicy Włoch zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli ze stratą 11 punktów do 6. Como. Wkrótce może więc przestać liczyć się w walce o puchary.