Była 10:00, kiedy Pogoń ogłosiła hit. Płacili za niego ponad 13 mln euro

Pogoń Szczecin spisuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tylko sześć zwycięstw, trzy remisy i aż dziewięć porażek w ekstraklasie, co przekłada się na 10. lokatę, mówi samo za siebie. Klub chce jednak awansować w tabeli w rundzie wiosennej, dlatego też dokonuje wzmocnień. W zimowym oknie do drużyny dołączyli Axel Holewiński, Karol Angielski i Kellyn Acosta. We wtorek 27 stycznia ogłoszono kolejny transfer.
Pogoń tej zimy wzmocniła niemal wszystkie formacje. Brakowało transferu w defensywie. Znaleziono jednak odpowiedniego kandydata. Szczecińska ekipa poinformowała o wypożyczeniu Attila Szalaia. To piłkarz niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim, który ostatnie pół roku spędził w Kasimpasie, rozgrywając dla niej 15 meczów. Umowa z tureckim klubem została jednak przedwcześnie rozwiązana, z czego skorzystała Pogoń.
"Attila Szalai został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! Środkowy obrońca trafił do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza przez nasz klub. Cieszymy się, że z nami jesteś, Attila!" - czytamy w oficjalnym komunikacie szczecinian.
Kiedy możemy spodziewać się debiutu Węgra? Niewykluczone, że może do tego dojść już w tym tygodniu. "Zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już na niedzielne spotkanie ligowe z Motorem Lublin. W Szczecinie pojawi się w środę" - czytamy. 28-latek może okazać się sporym wzmocnieniem dla polskiego klubu. Grał w wielu europejskich ligach, a także ma doświadczenie w reprezentacji narodowej. Rozegrał dla niej aż 49 meczów, zdobywając dwie bramki.
Ile transfer będzie kosztował Pogoń? Tego klub nie ujawnił, ale wcześniej Goal.pl informował, że wypożyczenie ma być właściwie bezpłatne. Jedynym kosztem ma być wynagrodzenie dla piłkarza - Pogoń ma rzekomo pokryć zaledwie 20 procent jego pensji w Hoffenheim, czyli ok. 200 tysięcy euro za najbliższe pół roku.