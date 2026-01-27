Była 10:00, kiedy Pogoń ogłosiła hit. Płacili za niego ponad 13 mln euro

Pogoń Szczecin spisuje się w tym sezonie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tylko sześć zwycięstw, trzy remisy i aż dziewięć porażek w ekstraklasie, co przekłada się na 10. lokatę, mówi samo za siebie. Klub chce jednak awansować w tabeli w rundzie wiosennej, dlatego też dokonuje wzmocnień. W zimowym oknie do drużyny dołączyli Axel Holewiński, Karol Angielski i Kellyn Acosta. We wtorek 27 stycznia ogłoszono kolejny transfer.

Pogoń Szczecin ma nowego stopera. To doświadczony reprezentant kraju

Pogoń tej zimy wzmocniła niemal wszystkie formacje. Brakowało transferu w defensywie. Znaleziono jednak odpowiedniego kandydata. Szczecińska ekipa poinformowała o wypożyczeniu Attila Szalaia. To piłkarz niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim, który ostatnie pół roku spędził w Kasimpasie, rozgrywając dla niej 15 meczów. Umowa z tureckim klubem została jednak przedwcześnie rozwiązana, z czego skorzystała Pogoń.

"Attila Szalai został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! Środkowy obrońca trafił do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza przez nasz klub. Cieszymy się, że z nami jesteś, Attila!" - czytamy w oficjalnym komunikacie szczecinian.

Kiedy możemy spodziewać się debiutu Węgra? Niewykluczone, że może do tego dojść już w tym tygodniu. "Zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już na niedzielne spotkanie ligowe z Motorem Lublin. W Szczecinie pojawi się w środę" - czytamy. 28-latek może okazać się sporym wzmocnieniem dla polskiego klubu. Grał w wielu europejskich ligach, a także ma doświadczenie w reprezentacji narodowej. Rozegrał dla niej aż 49 meczów, zdobywając dwie bramki.

Nieoficjalnie: Transfer niemal za darmo

Ile transfer będzie kosztował Pogoń? Tego klub nie ujawnił, ale wcześniej Goal.pl informował, że wypożyczenie ma być właściwie bezpłatne. Jedynym kosztem ma być wynagrodzenie dla piłkarza - Pogoń ma rzekomo pokryć zaledwie 20 procent jego pensji w Hoffenheim, czyli ok. 200 tysięcy euro za najbliższe pół roku.