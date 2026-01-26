Ukraińcy potwierdzają. Jagiellonia może stracić swoją gwiazdę

Afimico Pululu jest największą gwiazdą Jagiellonii Białystok. W poprzednim sezonie został królem strzelców Ligi Konferencji Europy i przyciągnął uwagę wielu zagranicznych klubów. Mówiło się o zainteresownaiu Al-Ahly i Pafos, a także rodzimego Widzewa Łódź. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku i na razie nie został przedłużony. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, latem zawodnik będzie mógł odejść za darmo.

- Są trzy oferty za niego. Przy dwóch z nich moglibyśmy podjąć rozmowy, ale piłkarz nie jest zainteresowany. Nie mamy presji na sprzedaż Afimico, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, by został i przedłużył z nami kontrakt. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na dziś jest naszym piłkarzem i zostaje z nami do czerwca - mówił na początku stycznia na łamach portalu meczyki.pl dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski.

Pululu odejdzie do Dynama?

Sytuacja jest jednak rozwojowa. Trzy dni temu w mediach pojawił się nowy potencjalny kierunek dla gracza z Demokratycznej Republiki Kongo. Kacper Tomczyk z TVP Sport poinformował, że Pululu może odejść do Dynama Kijów. Negocjacje mają być "intensywne". Doniesienia pracownika publicznego nadawcy potwierdził dziennikarz programu "TaToTake" Mychajło Spiwakowski.

- Z tego, co wiem, rzeczywiście jest na liście Dynama. Jest obserwowany - powiedział, cytowany przez portal sportanalytic.com. - W marcu skończy 27 lat, a jego kontrakt wygasa latem. Oznacza to, że Jagiellonia nie otrzyma już czterech milionów euro, o których była mowa. Jeśli zechce odejść latem, Dynamo będzie musiało przebić oferty z bogatszych lig. Wtedy będzie bardzo trudno go pozyskać - tłumaczył.

Jagiellonia ma jeszcze inny problem. Pululu został zawieszony na jeden mecz za czerwoną kartkę w starciu z AZ Alkmaar i nie pomoże zespołowi w pierwszym spotkaniu fazy play-off z Fiorentiną (19.02).

Jagiellonia ma nowego napastnika

Jagiellonia chce zatrzymać Pululu, ale to nie jest wcale takie pewne. W niedzielę "Duma Podlasia" ogłosiła transfer 21-letniego napastnika Sameda Bazdara. Zawodnik został wypożyczony do końca sezonu z Realu Saragossa. Do drużyny przybył też lewy obrońca Guilherme Montoia.

Największą stratą jest odejście Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. Mówi się o możliwym transferze Dusana Stojinovicia do występującego w MLS Orlando City.