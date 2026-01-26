Pogoń aktywnie działa podczas zimowego okienka transferowego. Do klubu ze Szczecina trafili już Axel Holewiński, Karol Angielski i Kellyn Acosta. Prawdopodobnie na tym się jednak nie zakończy. Portowcy są o krok od głośnego transferu.

Pogoń blisko sprowadzenia Attili Szalaia

Blisko Portowców jest naprawdę głośne nazwisko, do szczecińskiego klubu ma trafić Attila Szalai. To 49-krotny reprezentant Węgier. Środkowy obrońca jest piłkarzem Hoffenhaim, jednak ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Kasimpasie, w lidze tureckiej w tym sezonie rozegrał 15 spotkań. Umowa między klubami została przedwcześnie rozwiązano, w związku z czym Niemcy szukają dla Szalaia nowego klubu, a tym ma być właśnie Pogoń.

Transfer Szalaia to świetny interes dla Pogoni

Piłkarz ma być gotowy do gry od razu po przejściu testów medycznych. Transfer Szalaia to dla klubu ze Szczecina świetna inwestycja. Według informacji portalu Goal.pl wypożyczenie Węgra ma być bezpłatne. Jedynym kosztem dla klubu będzie wynagrodzenie obrońcy, ale tutaj również udało się sporo ugrać. Pogoń ma pokryć zaledwie 20 procent jego pensji w Hoffenheim, czyli ok. 200 tysięcy euro za najbliższe pół roku.

Prawdopodobnie wypożyczenie nie zawiera opcji wykupu. Szalai niespełnia w Hoffenhaim dużych nadziei, jakie w nim pokładano. Obrońca kosztował 12 milionów euro, kontrakt Węgra wygasa w czerwcu 2027 roku. Portal Goal.pl zdementował również doniesienia łączące z Pogonią innego stopera, Andreasa Maxso.

Pogoń rozpocznie rundę wiosenną 1 lutego, Portowcy zmierzą się na wyjeździe z Motorem Lublin. Zespół ze Szczecina po 18. rozegranych meczach znajduje się na 10. miejscu w tabeli.