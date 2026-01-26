Media: On może trafić do Lecha. Dopiero co kosztował 3 miliony euro

Lech Poznań nie szarżuje w zimowym oknie transferowym. Do stolicy Wielkopolski, jak do tej pory, trafił tylko bułgarski bramkarz Płamen Andrejew, który został wypożyczony z Feyenoordu Rotterdam. Od kilku tygodni mówi się, że "Kolejorz" poszukuje także zawodnika, który mógłby wzmocnić rywalizację w środkowej strefie boiska.

Wszystko ze względu na to, że z klubem na obóz przygotowawczy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie pojechał Timothy Ouma, o czym pisaliśmy na Sport.pl, a także dlatego, że wciąż nieznany jest termin powrotu do gry po kontuzji Radosława Murawskiego. Ponadto uraz leczy Gisli Thordarson, co sprawiło, że Niels Frederiksen ma do swojej dyspozycji jedynie Antoniego Kozubala, Filipa Jagiełłę i zawodników na co dzień występujących w rezerwach - Sammy'ego Dudka czy Patryka Prajsnara.

Portugalczyk trafi do Lecha? Duńskie media piszą o zainteresowaniu

Zdaniem duńskiego portalu "Campo", Lech zagiął parol na piłkarza tamtejszego FC Midtjylland - Daniego Silvę. Portugalczyk miałby trafić do "Kolejorza" na zasadzie wypożyczenia, gdyż w Danii jak na razie mu się nie układa. 25-latek nie jest zadowolony z liczby minut, które otrzymuje od trenera Mike'a Tullberga.

Środkowy pomocnik w bieżącym sezonie duńskiej Superligi rozegrał 10 spotkań, w których trzykrotnie asystował. Minut jednak nie zebrał zbyt wiele, bo zaledwie 398. Ponadto nie dostał ani jednej szansy w fazie ligowej Ligi Europy - sześciokrotnie siedział na ławce rezerwowych.

Wcześniej Silva występował w Serie A w barwach Hellasu Werona, dla którego rozegrał łącznie 26 spotkań na boiskach Serie A i jedno w Pucharze Włoch. Najczęściej pełnił rolę rezerwowego, co przełożyło się na transfer do Danii za ok. 3 miliony euro. Ponadto Portugalczyk ma na swoim koncie 47 meczów w portugalskiej ekstraklasie - wszystkie rozegrał w ekipie Vitorii Guimaraes.

Zdaniem portalu "Campo", byłym reprezentantem portugalskiej młodzieżówki ma być zainteresowanych także kilka innych klubów z południa Europy. Wykluczony jest ruch wewnątrz duńskiej ekstraklasy. Kontrakt Silvy z Midtjylland wygasa latem 2029 roku.

