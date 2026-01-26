Następny transferowy hit! Pogoń bierze 49-krotnego reprezentanta kraju

Już za kilka dni wznawia rozgrywki Ekstraklasa. Drużyny kończą przygotowania, ale okienko transferowe otworzyło się dopiero dzisiaj. Kluby mogą więc rejestrować nowych zawodników. Wielu trenerów wciąż czeka na wzmocnienia, ale na działania zarządu nie powinien narzekać szkoleniowiec Pogoni Szczecin.

Thomas Thomasberg przywitał bowiem trzech nowych zawodników. Z wypożyczenia do Polonii Bytom przywołany został bramkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, Axel Holewiński. Do tego w kadrze Portowców pojawili się Kellyn Acosta z Chicago Fire oraz Karol Angielski z AEK-u Larnaka.

Oto, kogo ściąga Pogoń Szczecin

Jedyną niewzmocnioną jeszcze formacją w składzie Pogoni była obrona, ale i na to znaleziono sposób. Trop prowadzi do Turcji. Jak donosi znakomicie rozeznany w lokalnej piłce Yagiz Sabuncuoglu, do Szczecina trafi Attila Szalai. Zdaniem Piotra Koźmińskiego z goal.pl, Węgier zostanie wypożyczony do końca sezonu z niemieckiego Hoffenheim. Przeprowadzane są już testy medyczne, a po ich zaliczeniu Szalai zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Środkowy obrońca latem na tej samej zasadzie trafił do Kasimpasy. Zespół ten zajmuje 15. miejsce w tureckiej ekstraklasie. W pierwszych jedenastu kolejkach 28-latek rozegrał aż 10 spotkań w pełnym wymiarze czasowym, ale od początku listopada jego rola w drużynie malała. Po zimowej przerwie nie rozegrał ani minuty. Jak donosi Koźmiński, powodem tego jest konflikt z Emre Belozoglu, szkoleniowcem drużyny.

Attila Szalai nowym piłkarzem PogonI?

Attila Szalai jest dobrze znany dzięki swojej grze dla Fenerbahce. W barwach tego klubu wystąpił 117-krotnie. Dobra dyspozycja sprawiła, że w 2023 roku trafił on do Hoffenheim za ponad 12 milionów euro. Nie spełnił on jednak oczekiwań i był regularnie wypożyczany. Grał we Freiburgu, Standardzie Liege, a ostatnie pół roku spędził w Turcji. Obrońca jest doświadczonym reprezentantem kraju. Ma na koncie 49 meczów w węgierskiej drużynie narodowej.

Pogoń Szczecin zakończyła rundę jesienną Ekstraklasy na 10. miejscu, zdobywając 21 punktów w osiemnastu rozegranych spotkaniach. Przewaga nad strefą spadkową wynosi jednak zaledwie jeden punkt. Podopieczni Thomasa Thomasberga wrócą do gry w niedzielę, 1 lutego. Rywalem w wyjazdowym spotkaniu będzie Motor Lublin.