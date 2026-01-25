Była 15:15, kiedy Jagiellonia ogłosiła transfer prosto ze znanego klubu

Jagiellonia Białystok zaczęła wreszcie korzystać z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. W piątek ogłoszono transfer lewego obrońcy Estreli Amadora Guilherme Montoii, a w niedzielę potwierdzono pozyskanie innego gracza znanego z występów na Półwyspie Iberyjskim. Tym razem z Hiszpanii.

Samed Bazdar w Jagiellonii

"Do Żółto-Czerwonych dołączył nowy napastnik. Jest nim Samed Bazdar, który trafił do Białegostoku na mocy wypożyczenia do końca sezonu 25/26 z opcją wykupu z hiszpańskiego Realu Saragossa. Będzie występował z numerem 14" - napisano w komunikacie klubu.

Samed Bazdar urodził się w Novim Pazarze w Serbii, ale jest reprezentantem Bośni i Hercegowiny. W tym sezonie rozegrał dziewięć spotkań w barwach Saragossy i zdobył jednego gola w rywalizacji z FC Andorrą.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Spotkałem się z zawodnikami i sztabem i nie mogę się doczekać, aż zacznę trenować i grać dla tej drużyny - powiedział Samed, cytowany przez oficjalną stronę klubu. - Chcę walczyć o mistrzostwo, a także stawiać kolejne kroki w Lidze Konferencji. Indywidualnie chcę jak najwięcej grać, strzelać i sprawić, że kibice będą szczęśliwi - dodał.

W transferze i podjęciu decyzji pomógł mu Bernardo Vital. Panowie grali razem w Sociedad w sezonie 2024/2025.