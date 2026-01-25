Tak szatnia Legii zareagowała na rygor Papszuna

Gdy Marek Papszun w połowie grudnia obejmował Legię Warszawa, od razu stało się jasne, że klubowa szatnia przejdzie poważne przemiany. Mowa tu nie tylko o zmianach personalnych, jak zatrudnienie nowego sztabu szkoleniowego czy transfery. 51-latek postawił na nowe zasady, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem zgrupowania w hiszpańskim Mijas.

Papszun wprowadził rygor. Tak zareagowali piłkarze Legii

Jak informuje portal Legia.net, nowy opiekun warszawskiej drużyny postawił na to, by przygotowań teoretycznych w postaci szczegółowych analiz, było przynajmniej tyle, ile praktycznych. Praktyka z kolei, jak można było się spodziewać, polegała na zwiększeniu intensywności.

W oczy jednak rzuciła się jedna nowa reguła, której każdy podopieczny Papszuna ma przestrzegać. W poszczególnych godzinach były trener Rakowa Częstochowa zakazał używania telefonów komórkowych. Ponadto wymaga wzajemnego okazywania szacunku i spędzania czasu w swoim gronie.

To spora zmiana w podejściu do prowadzenia zespołu, w porównaniu z poprzednikami. O reakcję szatni na reformy Papszuna zapytany został Bartosz Kapustka, który w poprzedniej rundzie pełnił rolę kapitana Legii. 29-latek nie ukrywał, że cieszy się z takiego podejścia 51-letniego szkoleniowca.

- Super! Wbrew pozorom, każdy się z tego cieszy i zauważa, że telefon zostaje odłożony i spędzamy ze sobą więcej czasu na co dzień. Dla mnie to żaden problem. Myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy nieco zbyt często sięgają po telefon - przyznał reprezentant Polski i dodał, że teraz komunikacja w ekipie "Wojskowych" stoi na wyższym poziomie.

- To dobra odskocznia, by być tu i teraz, na bazie treningowej, skupić się na zajęciach i naszych celach, żeby komunikacja między nami była jak najlepsza. Sądzę, że wszystkie zasady, wprowadzone przez trenera, jak najbardziej są na duży plus - stwierdził w rozmowie na łamach portalu Legia.net.

Legioniści do gry w Ekstraklasie wrócą 1 lutego. Oficjalny debiut Marka Papszuna na ławce trenerskiej "Wojskowych" przypadnie na domowe starcie z Koroną Kielce. Początek meczu zaplanowano na godz. 17:30.

