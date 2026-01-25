Klub z Ekstraklasy wygrał wyścig z Milanem. To nie żart

Lechia Gdańsk niemal całą rundę jesienną spędziła w strefie spadkowej. Powodem była nie tylko dość przeciętna gra drużyny, ale i pięć minusowych punktów, które dostała na starcie sezonu. Była to kara nałożona przez Komisję Licencyjną za kłopoty finansowe klubu. Dopiero pod koniec rundy Lechia wydostała się ze strefy zagrożonej spadkiem. Obecnie zajmuje 13. lokatę. I zamierza zrobić wszystko, by w ekstraklasie się utrzymać. W trakcie zimowego okienka się wzmacnia. Nie tak dawno ogłosiła pozyskanie młodego i perspektywicznego zawodnika. Teraz jedno z trójmiejskich mediów ujawniło nowe fakty w sprawie transferu.

Lechia sprowadziła młodego zawodnika. Wygrała o niego wyścig z... włoskim gigantem

21 stycznia Lechia poinformowała o zakontraktowaniu na cztery i pół roku Indrita Mavraja. "Jest reprezentantem Kosowa do lat 21. Swoje piłkarskie umiejętności rozwijał w Szwajcarii oraz we Włoszech. (...) Witamy w Gdańsku i życzymy powodzenia, Indrit!" - pisał klub w oficjalnym komunikacie. To pierwsza profesjonalna umowa środkowego defensora. W tym sezonie grał dla drugoligowego SSC Bari, ale w samej Serie B wystąpił tylko raz. Łącznie w tej kampanii zgromadził dziewięć występów we wszystkich rozgrywkach. - Witajcie kibice, cieszę się, że tu jestem. Dam z siebie wszystko dla tej drużyny. Do zobaczenia na stadionie - mówił stoper w opublikowanym na X nagraniu. W Gdańsku będzie grał z numerem 76.

Przejście Mavraja do Lechii można uznać za sukces. Jak donosi trojmiasto.pl, Kosowianina kusiła o wiele bardziej znacząca na arenie międzynarodowej drużyna. Mimo wszystko wybrał on polski klub. O jakim zagranicznym zespole mowa? "O tym, że Indrit Mavraj ma tzw. 'papiery na granie' niech świadczy fakt, że jak mówią włoskie źródła o jego podpis z Lechią walczył m.in. sam wielki AC Milan. Oczywiście w Milanie Kosowianin byłby rozpatrywany do gry w drużynie młodzieżowej rossonerich" - pisali dziennikarze.

Ważne miesiące przed Lechią

Mavraj już dołączył do zespołu i przygotowuje się z nim do rundy wiosennej. Czy będzie miał szansę na regularną grę? Tego nie wiadomo. Pierwszy mecz po przerwie zimowej Lechia rozegra już w sobotę 31 stycznia o godzinie 20:15. Będzie to spotkanie wyjazdowe. Tego dnia zmierzy się z Lechem Poznań przy Bułgarskiej, a więc jednym z kandydatów do mistrzostwa Polski. Kto wie, może wówczas na murawie zadebiutuje 20-latek, nawet przez kilka minut.