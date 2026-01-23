Nie żyje najstarszy kibic polskiego klubu. Tak go pożegnają

Motor Lublin przekazał smutną informacje w piątek, 23 stycznia, za pośrednictwem klubowych mediów społecznościowych. Stanisław Żelazny odszedł dzień wcześniej, w dniu swoich 95. urodzin.
Stanisław Żelazny od wielu lat był kibicowsko związany z Motorem Lublin. Uchodził za najstarszego kibica klubu. Dawniej wspierał Motorowców również jako lekarz. Był cenionym w regionie neurologiem.
- Pan Stanisław był od lat oddany całym sercem naszemu klubowi. W dawniejszych czasach wspierał drużynę jako lekarz. Regularnie zasiadał na trybunach na meczach Motoru, zawsze mocno przeżywając boiskowe wydarzenia. Był też cenionym na Lubelszczyźnie lekarzem-neurologiem - napisał na portalu X oficjalny profil Motoru Lublin.
Motor zapowiedział również, że Stanisław Żelazny zostanie pożegnany podczas pierwszej wiosennej kolejki ligowej. Motorowcy zmierzą się z Pogonią Szczecin, a spotkanie poprzedzi minuta ciszy. Klub w najbliższym czasie ma także przekazać informacje o pogrzebie swojego kibica.
- Mecz z Pogonią Szczecin poprzedzi minuta ciszy. O terminie pogrzebu poinformujemy w osobnym komunikacie. Bliskim Pana Stanisława składamy najszczersze kondolencje, łącząc się w głębokim smutku. Cześć jego pamięci - czytamy na portalu X w komunikacie klubu.
Motor znajduje się aktualnie na 11. pozycji w tabeli, z punktem przewagi nad strefą spadkową. Pogoń, z którą Motorowcy zagrają najbliższy mecz, plasuje się zaledwie o pozycję wyżej, Portowcy mają tyle samo punktów.