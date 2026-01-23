Trwa rozbiórka Jagiellonii. Gwiazda o krok od odejścia

Dużo się dzieje podczas zimowego okienka transferowego w Jagiellonii Białystok. Najgłośniejszym transferem z klubu jest zdecydowanie sprzedaż Oskara Pietuszewskiego do FC Porto za 10 milionów euro. Do tego po zaledwie jednej rundzie do Hiszpanii wrócił Alejandro Cantero. Zespół z Podlasia zasilił póki co tylko jeden zawodnik, Guilherme Montoia. Wszystko wskazuje na to, że Jagiellonia pożegna się z kolejnymi zawodnikami. Kibiców szczególnie zaboli transfer napastnika.

Pożegnanie gwiazdy. Afimico Pululu o krok od transferu

Po Oskarze Pietuszewskim zespół z Podlasia prawdopodobnie opuści kolejny kluczowy zawodnik. Według dziennikarza TVP Sport, Kacpra Tomczyka, o krok od transferu do Dynama Kijów ma być Afimico Pululu. O transferze piłkarza z Demokratycznej Republiki Kongo mówiło się od dłuższego czasu.

- Afimico Pululu prowadzi intensywne rozmowy na temat transferu z Dynamem Kijów - napisał na portalu X dziennikarz TVP Sport, Kacper Tomczyk.

Jagiellonię ma też opuścić stoper. To dobra inwestycja

To nie koniec, jeżeli chodzi o transfery z klubu. O krok od odejścia z Jagiellonii ma być również środkowy obrońca, Dusan Stojinović. Zespół z Podlasia na sprzedaży stopera do grającego w MLS Orlando City ma zarobić 1,5 mln euro. 20% z tej kwoty trafi do NK Celje. Fani na portalu X podkreślają, że w przypadku tego zawodnika to dobra inwestycja. Stojinović nie odgrywał wyjątkowej roli w zespole, a jego odejście będzie się wiązać z poważnym wzmocnieniem budżetu.

- Z całym szacunkiem, ale to kwota nie do odrzucenia - napisał jeden z kibiców na portalu X.

Jagiellonia ma coraz mniej czasu na przeprowadzenie transferów do klubu przed startem rundy wiosennej Ekstraklasy. Podopieczni trenera Adriana Siemieńca pierwszy mecz po przerwie zagrają 31 stycznia, z Widzewem Łódź. Oprócz rywalizacji ligowej czeka ich gra w Lidze Konferencji. W barażu o 1/8 finału zmierzą się z włoską Fiorentiną.