Jagiellonia zaczęła wydawać pieniądze za Pietuszewskiego. Kibice na to czekali

Jagiellonia w tym oknie sprzedała do FC Porto Oskara Pietuszewskiego za ok. 10 milionów euro, ale, pomimo tak dużego dopływu pieniędzy na klubowe konta, sama nie sprowadzała nowych zawodników. Pierwszym zimowym nabytkiem Dumy Podlasia jest Guilherme Montoia, lewy obrońca kupiony z portugalskiego zespołu CF Estrela Amadora. 22-latek trafił do Białegostoku na zasadzie transferu definitywnego i związał się z klubem kontraktem do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Będzie występował z numerem 23.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrian Siemieniec w przyszłości obejmie kadrę? Szymczak: On jest wyjątkowy

Jagiellonia sprowadziła zawodnika. "Jestem tu szczęśliwy"

- Mam bardzo pozytywne wrażenia. Wszyscy mnie bardzo dobrze przyjęli. Udało mi się zrozumieć klimat klubu, jak działa klub, jak wygląda struktura klubu, jak wygląda dzień treningowy, wiem sporo o mieście itd. Wszystko jest bardzo pozytywne. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem - powiedział Montoia po podpisaniu umowy z Jagiellonią Białystok.

Montoia urodził się w Lizbonie i tam zaczynał piłkarską karierę. 22-latek występował w drużynach juniorskich i rezerwach Benfiki. "Z "As Águias" był związany do sierpnia 2023 roku, kiedy to trafił na Wyspy Brytyjskie, konkretnie do Norwich City, gdzie w sezonie 23/24 grał w zespole U-21. Po roku wrócił do Portugalii, gdzie związał się z CF Estrela Amadora. Przez półtora sezonu wystąpił w 24 oficjalnych meczach "Tricolores", zajmując z nimi 15. miejsce w zeszłym sezonie ligi portugalskiej" - poinformowano na oficjalnej stronie Jagiellonii.

Na pozycji lewego obrońcy w Jagiellonii występował do tej pory Bartłomiej Wdowik, jeden z ‘żołnierzy’ Adriana Siemieńca. Transfer Montoi oznacza, że najprawdopodobniej na wypożyczenie trafi inny lewy defensor Cezary Polak.

Oprócz Montoi, pierwszy zespół drużyny ze wschodniej Polski wzmocnił też młody Maciej Kuczyński z rezerw. Kibice w komentarzach na portalach społecznościowych domagają się od władz klubu zwłaszcza wzmocnień na skrzydłach. Z klubu odszedł bowiem utalentowany 17-latek Oskar Pietuszewski, a niebawem może opuścić go też Duńczyk Louka Prip, który nie pojechał już na zgrupowanie do Turcji. W piątek klub poinformował o rozwiązaniu umowy również z Hiszpanem Alejandro Cantero, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei i nie przebił się do podstawowej kadry.

Zobacz też: Papszun wymienił cztery nazwiska. "Są dla nas bezcenni"

Po pierwszej części ligowych rozgrywek Jagiellonia zajmuje w tabeli trzecie miejsce, tracąc do Wisły Płock i Górnika Zabrze punkt, ale ma jeden mecz zaległy. Występuje też nadal w Lidze Konferencji - w drugiej połowie lutego w 1/8 finału tych rozgrywek zagra dwumecz z włoską Fiorentiną.

W pierwszym meczu ligowym drugiej fazy sezonu ekstraklasy Białostoczanie zagrają 31 stycznia z Widzewem Łódź na wyjeździe.