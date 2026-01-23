Lech ogłosił odejście piłkarza. I się zaczęło

Fiabema to napastnik, mogący występować również na skrzydle, który do Poznania trafił w 2024 roku z rezerwowej drużyny Realu Sociedad. Lech miał w stosunku do niego dość spore oczekiwania, ale okazało się, że Norweg raczej nie jest piłkarzem na poziom Ekstraklasy. Przez cały okres gry w "Kolejorzu" zdobył dla niego tylko dwie bramki, a ostatnio grywał nawet w rezerwach Lecha, gdzie też nie robił furory.

Fiabema odchodzi z Lecha. Tak zareagowali kibice

W piątek Lech Poznań ogłosił, że wypożyczył norweskiego piłkarza do ADO Den Haag, a więc zespołu z drugiej klasy rozgrywkowej w Holandii. Pod wpisem klubu Ekstraklasy na portalu "X" błyskawicznie pojawiła się masa komentarzy. Okazuje się, że kibice "Kolejorza" na pewno nie będą tęsknić za Fiabemą. A wręcz przeciwnie, bo niektórzy zaczęli sobie z niego żartować.

"Lepiej późno, niż wcale, ale to niedorzeczne, ile on występów zaliczył w dość mocnym przez ten czas Lechu. Gdzie rynek słusznie wycenił go na drugą ligę holenderską" - napisał jeden z kibiców. "No i mamy pierwsze wzmocnienie" - stwierdził inny. "Co tydzień siadaliśmy, jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny! Ileż rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery? Że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów. Że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości" - żartował jeszcze jeden użytkownik "X", cytując słynne monolog Włodzimierza Szaranowicza podczas ostatniego konkursu Adama Małysza.

Fiabema to wychowanek norweskiego Tromso. Stamtąd trafił do Chelsea, które wypożyczało go do Rosenborga oraz Forest Green Rovers. W latach 2018-2023 grał w młodzieżowych zespołach reprezentancji Norwegii, ale nigdy nie zadebiutował w seniorskiej kadrze.