To dopiero hit! Raków finalizuje transfer reprezentanta Polski

Choć polska Ekstraklasa wciąż jest spowita zimowym snem, w klubowych gabinetach jest naprawdę gorąco. W 2026 roku doczekaliśmy się już kilku hitowych transferów, m.in. z udziałem byłych i obecnych reprezentantów Polski. Do Widzewa Łódź trafił Bartłomiej Drągowski, a Koronę Kielce wzmocnił Mariusz Stępiński.

To będzie hit! Paweł Dawidowicz bliski transferu do Rakowa Częstochowa

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", niebawem na krajowym podwórku będziemy mogli ujrzeć kolejnego z zawodników, którego kojarzyć można z grą w narodowych barwach. Mowa o 17-krotnym reprezentancie kraju, Pawle Dawidowiczu.

Środkowy obrońca pozostaje bez klubu od momentu rozstania z saudyjskim Al-Hazem jeszcze przed debiutem w jego barwach. Powodem takiej decyzji były kwestie rodzinne 30-latka. Tym samym po trzech tygodniach spędzonych w Arabii Saudyjskiej, Dawidowicz postanowił rozwiązać kontrakt opiewający na 1,3 mln euro rocznie.

Teraz piłkarz ma być bliski powrotu do Polski. W ostatnich tygodniach łączono go z Pogonią Szczecin, ale według informacji portalu "Meczyki.pl", Dawidowicz trafi do Rakowa Częstochowa. Tomasz Włodarczyk twierdzi nawet, że stoper jest już w drodze do Turcji, gdzie "Medaliki" przygotowują się do rundy wiosennej.

Paweł Dawidowicz ostatni raz na polskich boiskach grał w sezonie 2013/14 w barwach Lechii Gdańsk. Łącznie w Ekstraklasie rozegrał 34 spotkania, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Następnie trafił do Benfiki Lizbona, gdzie grał wyłącznie w drugim zespole klubu ze stolicy Portugalii.

Potem zaliczył krótki epizod w niemieckim VfL Bochum, a ostatnie lata spędził we Włoszech. Od sezonu 2017/18 reprezentował barwy Palermo i Hellasu Werona. W Serie A zagrał w 139 meczach. W reprezentacji Polski z kolei po raz ostatni oglądaliśmy go w październiku 2024 roku w starciu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji (3:3).

Dla Rakowa Częstochowa będzie to czwarty zimowy transfer. Wcześniej zespół Łukasza Tomczyka wzmocnili Isak Brusberg, Abraham Ojo i Mitja Ilenić. Ponadto z wypożyczeń wrócili Leonardo Rocha i Muhamed Sahinović.

