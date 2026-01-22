Hit Wieczystej prosto z Ekstraklasy. Znów nie patrzą na pieniądze

Mikkel Maigaard trafił do Cracovii w lutym 2024 roku z norweskiego Sarpsborga. W barwach "Pasów" rozegrał 68 meczów, w których zdobył osiem goli i zanotował 10 asyst. Był podstawowym defensywnym pomocnikiem tej drużyny. Po blisko dwóch latach 30-letni Duńczyk postanowił poszukać wyzwania gdzie indziej, na niższym poziomie rozgrywkowym.

Maigaard w Wieczystej

"Nowym zawodnikiem Wieczystej został Mikkel Maigaard. 30-letni pomocnik dołączył do żółto-czarnych na zasadzie transferu definitywnego z Cracovii. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku" - napisano w środowym komunikacie krakowskiego klubu.

Równocześnie swojego byłego już zawodnika pożegnały "Pasy". "»Mikki«, dziękujemy za wszystko i życzymy sukcesów w dalszej karierze!" - napisano.

Piotr Koźmiński z "goal.pl" już kilka dni temu informował o warunkach kontraktu Maigaarda w Wieczystej. Duńczyk ma zarabiać 40 tys. euro miesięcznie. To uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem 1. Ligi. Według mediów zapłacono za niego 30 tysięcy euro.

Wieczysta walczy o Ekstraklasę

Właściciel klubu Wojciech Kwiecień robi wszystko, by Wieczysta już w 2026 zadebiutowała w Ekstraklasie. Zimą do drużyny dołączyli Elias Olsson z Lechii Gdańsk, Paulinho z Otelulu Galati, Nikola Kneżević z OFK Belgrad oraz Natan Dzięgielewski z Górnika Zabrze.

Krakowianie po 19 rozegranych meczach mają 30 punktów i zajmują 6. miejsce w 1. Lidze. To daje możliwość gry w barażach o najwyższą klasę rozgrywkową. Jest jeszcze szansa powalczyć o bezpośrednią promocję, bo druga w tabeli Polonia Bytom ma tylko cztery "oczka" więcej. Prowadzi Wisła Kraków (43 pkt). Rundę wiosenną Wieczysta rozpocznie 7 lutego od wyjazdowego starcia ze Zniczem Pruszków.