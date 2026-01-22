Hit Wieczystej prosto z Ekstraklasy. Znów nie patrzą na pieniądze

Mikkel Maigaard trafił do Cracovii w lutym 2024 roku z norweskiego Sarpsborga. W barwach "Pasów" rozegrał 68 meczów, w których zdobył osiem goli i zanotował 10 asyst. Był podstawowym defensywnym pomocnikiem tej drużyny. Po blisko dwóch latach 30-letni Duńczyk postanowił poszukać wyzwania gdzie indziej, na niższym poziomie rozgrywkowym.
"Nowym zawodnikiem Wieczystej został Mikkel Maigaard. 30-letni pomocnik dołączył do żółto-czarnych na zasadzie transferu definitywnego z Cracovii. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku" - napisano w środowym komunikacie krakowskiego klubu.
Równocześnie swojego byłego już zawodnika pożegnały "Pasy". "»Mikki«, dziękujemy za wszystko i życzymy sukcesów w dalszej karierze!" - napisano.
Piotr Koźmiński z "goal.pl" już kilka dni temu informował o warunkach kontraktu Maigaarda w Wieczystej. Duńczyk ma zarabiać 40 tys. euro miesięcznie. To uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem 1. Ligi. Według mediów zapłacono za niego 30 tysięcy euro.
Właściciel klubu Wojciech Kwiecień robi wszystko, by Wieczysta już w 2026 zadebiutowała w Ekstraklasie. Zimą do drużyny dołączyli Elias Olsson z Lechii Gdańsk, Paulinho z Otelulu Galati, Nikola Kneżević z OFK Belgrad oraz Natan Dzięgielewski z Górnika Zabrze.
Krakowianie po 19 rozegranych meczach mają 30 punktów i zajmują 6. miejsce w 1. Lidze. To daje możliwość gry w barażach o najwyższą klasę rozgrywkową. Jest jeszcze szansa powalczyć o bezpośrednią promocję, bo druga w tabeli Polonia Bytom ma tylko cztery "oczka" więcej. Prowadzi Wisła Kraków (43 pkt). Rundę wiosenną Wieczysta rozpocznie 7 lutego od wyjazdowego starcia ze Zniczem Pruszków.