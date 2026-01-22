Żewłakow powiedział to wprost. Wymienił cztery nazwiska

Legia Warszawa zakończyła zgrupowanie w Hiszpanii dwoma akcentami. Dziś bowiem rozegrała aż dwa mecze kontrolne ze Spartą Praga. W pierwszym padł wysoki remis 3:3, w drugim zaś Wojskowi przegrali 0:1. Jutro Legia wraca do Polski, gdzie będzie kontynuować przygotowania do drugiej rundy Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Żewłakow: "Chcemy przedłużyć umowy z tymi, którzy chcą grać w Warszawie"

O tym, jak ważna będzie kolejna część sezonu przy Łazienkowskiej, nikogo nie trzeba przekonywać. Trener Marek Papszun doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i tego, że jego ekipa zwyczajnie musi zacząć poważny marsz w górę tabeli. Aktualnie Legioniści wyprzedzają tylko Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, choć do zajmującej 10. miejsce Pogoni Szczecin tracą tylko 2 punkty.

Legia, wraz z przyjściem trenera Papszuna, zmieniła się na wielu polach. Do roszad doszło przede wszystkim w sztabie szkoleniowym, ale także w gabinetach dyrektorskich. Niedługo z kolei przyjdzie czas na kilku piłkarzy, o czym przed meczami kontrolnymi ze Spartą Praga klubowym mediom powiedział Michał Żewłakow.

- Chcielibyśmy przedłużyć umowy z tymi, którzy chcą grać w Warszawie. Mam wrażenie, że czasami mieliśmy do czynienia z tymi, którzy pragnęli przedłużyć kontrakt bardziej, by w Legii zarabiać niż za nią umierać - podkreślił dyrektor sportowy Legii.

Po chwili Michał Żewłakow wymienił poszczególne nazwiska: - Na dziś Radovan Pankov, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim czy Kacper Tobiasz to opcje, z którymi będziemy walczyć i dyskutować, ale czy nasze propozycje, to będzie to, co zadowoli samych piłkarzy, to czas pokaże - zaznaczył.

1 lutego Legia wróci do gry w Ekstraklasie. Tego dnia o godzinie 17:30 podejmie na swoim stadionie Koronę Kielce.