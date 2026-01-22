Tragedia. 27-letni piłkarz zmarł na boisku. Radomiak składa kondolencje

Nassur Bacem był zawodnikiem Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense, czyli klubu, z którym Radomiak mierzył się ponad tydzień temu w trakcie zgrupowania przed sezonem. 27-letni Portugalczyk zmarł po wypadku, do którego doszło podczas meczu kwalifikacji do Pucharu Algarve. Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense rywalizowało w tym spotkaniu z drużyną Immortal.

Zmarł piłkarz portugalskiego klubu. Niedawno grał z Radomiakiem

Jak poinformował klub Bacema, zawodnik upadł na trawę w trakcie spotkania. "Nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Natychmiast uruchomiono wszystkie środki: interweniował lekarz i fizjoterapeuta klubu, a także fizjoterapeuta drużyny Immortal oraz osoba odpowiedzialna za opiekę medyczną na Stadionie Miejskim w Olhão. Mimo wszelkich starań nie udało się przywrócić akcji serca u zawodnika" - poinformował klub zawodnika.

Zawodnik został też pożegnany przez sztab i zawodników klubu. "Nassur odchodzi zbyt wcześnie, pozostawiając ogromną pustkę. Był sportowcem, kolegą i osobą, która zawsze będzie w naszej rodzinie" - napisano na stronie Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense.

Kondolencje złożono także na stronie Radomiaka, niedawnego rywala portugalskiej drużyny. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Nassura Bacema, zawodnika LGC Moncarapachense - drużyny, z którą w ubiegłym tygodniu rywalizowaliśmy w ramach przygotowań do rundy rewanżowej PKO BP Ekstraklasy 2025/26. Rodzinie, bliskim oraz całej społeczności Klubu z Moncarapacho składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje" - czytamy na stronie polskiego klubu.

Nassur Bacem przez całą karierę występował w drużynach z niższych lig w Portugalii. Za czasów juniorskich, występował w drużynach Sportingu CF i Bragi.