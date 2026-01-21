Jagiellonia dostała miliony od miasta. "Jesteśmy bardzo wdzięczni"

Według dziennikarza Marcina Torza w najbliższy czwartek Śląsk Wrocław ma dostać przelew w wysokości 30 milionów złotych. Pieniądze te pochodzą z miejskiego budżetu. Co warto podkreślić, miasto Wrocław nadal jest właścicielem klubu. Tak wielkie wsparcie zespołu ze stolicy Dolnego Śląska nie spodobało się szefowi Wisły Kraków.

Jagiellonia dostała 2 mln. "Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu Białystok"

Miejskie wsparcie otrzyma też Jagiellonia, ale "Duma Podlasia" nie może pochwalić się tak znaczącym wsparciem z urzędu miasta. Jej przedstawiciele właśnie poinformowali, że na pierwsze półrocze 2026 roku dostali 15 razy mniej niż Śląsk ma otrzymać od urzędników wrocławskich.

"Niezmiernie miło nam poinformować o dotacji na pierwsze półrocze 2026 roku, którą Jagiellonia Białystok S.S.A. otrzymała od miasta Białystok. Dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych zostanie przeznaczone na szkolenie oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce nożnej 2026" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Działacze Jagiellonii są wdzięczni za to wsparcie. Wiceprezeska zarządu białostockiego klubu Marzena Romaniuk przyznała:

- Jesteśmy bardzo wdzięczni miastu Białystok za zaufanie oraz podpisanie kolejnej w ostatnich latach umowy, która stanowi ważny krok w dalszym rozwoju naszego klubu. To dla nas wyraźny sygnał, że dotychczasowa współpraca jest doceniana i przynosi realne efekty. Dzięki wspólnym działaniom możemy konsekwentnie realizować nasze cele sportowe i organizacyjne. Wsparcie miasta Białystok pozwala nam myśleć długofalowo i inwestować w przyszłość. Wierzymy, że działając razem, będziemy nadal budować silną markę Klubu i pozytywny wizerunek miasta - powiedziała Romaniuk, cytowana na stronie Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok do drugiej rundy PKO Ekstraklasy przygotowuje się w tureckim Belek. Będzie tam do 24 stycznia. W dotychczasowych sparingach przegrała 1:4 z austriackim LASK Linz oraz zremisowała 1:1 z CSKA 1948 Sofia. W piątek 23 stycznia rozegra dwa mecze: o godzinie 9.00 przeciwnikiem będzie serbska ekipa FK Cukaricki, a o 16.00 słoweński NK Maribor.

W Ekstraklasie Duma Podlasia 31 stycznia zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź. W tabeli Jagiellonia zajmuje 3., a łodzianie 15. miejsce.