Media: Kolejny hit transferowy Widzewa o krok! Miliony euro na stole

Widzew Łódź już latem szalał na rynku transferowym, a teraz także nie zamierza oszczędzać. Podczas zimowej przerwy do drużyny dołączyli już: Osman Bukari, Lukas Lerager, Bartłomiej Drągowski, Christopher Cheng i Carlos Isaac. Pierwszy z wymienionych piłkarzy kosztował aż pięć milionów euro. Teraz ponownie Widzew pozyska zawodnika za niemałe jak na polskie warunki pieniądze. W piątek na testy medyczne do Łodzi ma przylecieć Emil Kornvig.

Widzew podbił ofertę. Transfer o krok

Jeszcze nieco ponad tydzień temu wydawało się, że Widzew będzie miał problem, by porozumieć się z Brann w kwestii transferu. Norwegowie odrzucili ofertę polskiego klubu (ok. 1,3 mln euro). Później łodzianie musieli podbić stawkę. Według portalu Meczyki.pl Norwegowie wycenili Kornviga na 4 mln euro. Widzew tymczasem chciał zaproponować nieco mniej.

Ostatecznie wygląda na to, że kluby dogadały się w kwestii kwoty. Widzew może pozyskać naprawdę wartościowego zawodnika. Kornvig od lutego 2024 roku jest piłkarzem Brann. Rozegrał dla tego klubu 84 mecze, strzelając 17 goli i notując 6 asyst.

Brann pozyskało Duńczyka za zaledwie 400 tysięcy euro z włoskiej Cittadelli. 25-latek zrobił norweskim klubie duży postęp. Pokazał się szerszej publiczności m.in. w obecnej edycji Ligi Europy, gdzie zdobywał bramki w meczach przeciwko Glasgow Rangers i PAOK-owi.

Kiepska sytuacja Widzewa w tabeli

O ile robi wrażenie to, w jaki sposób Widzew działa na rynku transferowym, o tyle postawa drużyny w PKO Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia. Obecnie łodzianie zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów (20), co będący - w strefie spadkowej - na 16. pozycji GKS Katowice.

Co ciekawe, obie ekipy zmierzą się w ćwierćfinale STS Pucharu Polski. Trener Igor Jovicević nie ukrywa, że chce wygrać z Widzewem trofeum, a wydaje się, że łatwiej - przynajmniej w tym sezonie - będzie sięgnąć po krajowy puchar, a nie po mistrzostwo.