Oto największy wygrany przyjścia Papszuna do Legii. Wskazali nazwisko

W grudniu ubiegłego roku Legia sprowadziła na stanowisko pierwszego szkoleniowca Marka Papszuna. Trener, który pochodzi z Warszawy, ale renomę na rynku wypracował w Rakowie Częstochowa, ma być remedium na beznadziejne wyniki, jakie zespół osiągał w tym sezonie. Do tego musi jednak mieć odpowiednich piłkarzy, a jak wiadomo, preferowana przez niego taktyka gry nie jest łatwa do nauczenia się.

Jest pierwszy wygrany w Legii po przyjściu Papszuna? Wszyscy zachwyceni Urbańskim

Legia do rundy wiosennej przygotowuje się w Hiszpanii, a przy drużynie obecny jest m.in. dziennikarz portalu Legia.net, Marcin Szymczyk.

- Dobrą wiadomością jest forma Kacpra Urbańskiego. On się odnajduje w tej taktyce - gra to, co lubi. Widać, że czuje się swobodnie z piłką przy nodze, że potrafi zrobić z niej użytek. Kolejni zawodnicy, zarówno polscy jak i zagraniczni, podkreślają, że to się robi gracz, na którego trzeba mówić „pan piłkarz". Na wszystkich robi to wrażenie - powiedział Szymczyk na antenie Kanału Sportowego.

- Kacper podkreśla, że jego celem jest nie tylko dobra gra, ale także powrót do reprezentacji Polski. Takie sobie stawia cele - dodał Szymczyk.

Urbański zagrał w reprezentacji Polski jedenaście spotkań, a ostatnie miało miejsce w listopadzie 2024 roku, kiedy kadra przegrała 1:2 ze Szkocją i spadła z Dywizji A Ligi Narodów.

21-latek opuścił Ekstraklasę pięć lat temu, kiedy włoska Bolonia wykupiła go za 750 tys. euro z Lechii Gdańsk. Półwyspu Apenińskiego jednak nie podbił; w seniorskim zespole wspomnianej Bolonii zagrał 39 razy. Zaliczył też epizod na wypożyczeniu w Monzie, gdzie rozegrał tylko 8 meczów. We wrześniu 2025 roku sprowadziła go Legia, wydając na ten transfer 700 tys. euro.

Ze względu na wiek piłkarza klub liczy na to, że w przyszłości uda się go jeszcze sprzedać z zyskiem. Do tego w największym stopniu przyczyniłyby się dobre występy samego zainteresowanego. W rundzie jesiennej Urbański zagrał 18 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył trzy asysty.