Oficjalnie: Widzew sprowadził byłego piłkarza Atletico. Tyle za niego zapłacili

Widzew Łódź podchodził do sezonu 2025/2026 z wielkimi ambicjami, ale obecnie wygląda na to, że w najbliższych miesiącach będzie czekać go walka o utrzymanie. Klub zamierza jak najlepiej się do niej przygotować, stąd ostatnio sprowadza zawodnika za zawodnikiem. Właśnie ogłosił transfer kolejnego piłkarza. To były gracz Atletico Madryt.
Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Widzew był niezwykle aktywny na rynku już w trakcie letniego okienka transferowego. To wówczas do ekipy z Łodzi za 1.5 mln euro trafił Mariusz Fornalczyk, a za 2 mln euro Andi Zeqiri. Ostatnio jednak właściciel klubu Robert Dobrzycki jeszcze głębiej sięgnął do kieszeni. Transferem Osmana Bukariego z Austin FC pobił rekord Ekstraklasy - bo za tego piłkarza Widzew musiał zapłacić aż 5 mln euro. To nie było jednak ostatnie wzmocnienie wielokrotnego mistrza Polski.

Widzew się wzmacnia. Oto jego kolejny transfer

Choć przed sezonem 2025/2026 mówiło się, że Widzew Łódź będzie celował w czołówkę tabeli Ekstraklasy, to obecnie zajmuje w niej dopiero 15. pozycję. Jego przewaga nad strefą spadkową jest żadna, bo ma dokładnie tyle samo punktów co szesnasty GKS Katowice i jedno oczko więcej od czerwonej latarni rozgrywek, czyli Bruk-Bet Termalicy Nieciecza. Patrząc na te okoliczności: nie dziwi, jak bardzo władze klubu chcą wzmocnić ekipę Igora Jovicevicia.

We wtorek Widzew ogłosił transfer kolejnego piłkarza. Od początku rundy wiosennej jego barwy będzie reprezentował Carlos Isaac. To boczny obrońca z Hiszpanii, który jest wychowankiem Atletico Madryt. W ekipie Diego Simeone miał nawet okazję zadebiutować w La Liga - w kwietniu 2018 roku pojawił się na boisku w meczu z Deportivo de La Coruna.

Kariera Isaaca nie potoczyła się jednak tak, jak miała. Ostatnio występował w Cordoba CF w drugiej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii, a teraz będzie grał w piłkę na polskich boiskach.

- Carlos przychodzi do nas, by wzmocnić rywalizację na prawej stronie obrony. Trener Igor podkreśla, że chce mieć dużą rywalizację na każdej pozycji i do tego dążymy. Na dział skautingu zna Isaaca bardzo dobrze i mamy przekonanie, że będzie wartością dodaną dla zespołu. Cordoba nie chciała go wypuścić, dlatego aktywowaliśmy klauzulę wykupu i już w tym tygodniu zawodnik zaczyna pracę z Widzewem - stwierdził pełnomocnik zarządu Widzewa Dariusz Adamczuk w oficjalnym komunikacie.

Według medialnych doniesień klauzula w kontrakcie Hiszpana opiewała na milion euro.

Widzew Łódź kolejny mecz ligowy rozegra 31 stycznia. Jego rywalem będzie Jagiellonia Białystok.

