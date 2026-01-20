Prezydent przekazał przełomowe wieści ws. prywatyzacji Górnika. Padła data

- Mam nadzieję, że proces prywatyzacji Górnika zakończy się jeszcze w tym kwartale – powiedział podczas sesji rady miasta prezydent Zabrze Kamil Żbikowski. Jego wypowiedź cytował portal zabrze24.info. Włodarz śląskiego miasta zastrzegł jednocześnie, że cała operacja jest bardzo skomplikowana i zależy od woli dwóch podmiotów, czyli miasta i kupca. - Nie mogę zagwarantować, że inwestor się nie wycofa lub nie zgłosi dodatkowych warunków. Obecnie nic nie wskazuje na taki zwrot akcji, a obie strony wykazują dużą wolę porozumienia - zadeklarował Kamil Żbikowski.

Górnik Zabrze coraz bliżej prywatyzacji

- Prace nad prywatyzacją są na ukończeniu. Potrwają najdłużej do końca połowy lutego i jeszcze w lutym przestawię radnym uchwałę o sprzedaży Górnika Zabrze - dodał włodarz miasta.

Inwestorem, zainteresowanym przejęciem klubu jest firma należąca do Lukasa Podolskiego, który wciąż jest piłkarzem Górnika Zabrze. Prezydent miasta podczas sesji rady przyznał, że ponieważ chęć udziału w prywatyzacji wyraził tylko jeden podmiot, to jego oferta wpływa na wartość rynkową śląskiej drużyny. Jak podkreślił Żbikowski, samorząd nie może się zobowiązać do pokrycia długów spółki, która stanie się prywatna.

- Musieliśmy dać do zrozumienia – co zajęło dużo czasu – że miasto Zabrze nie będzie odpowiedzialne za większość tych długów. My cały czas – de facto - bardzo wyraźnie dokładamy się do Górnika. Dodatkowo miejski pozostanie stadion, którego funkcjonowanie jest obarczone dużym deficytem. Natomiast nie możemy finansować sportu profesjonalnego. W ramach negocjacji pozostają wątki związane z rozłożeniem pewnych zaległości klubu wobec spółek miejskich, takich, jak stadion. Próbujemy zawrzeć porozumienie – wyjaśnił Żbikowski.

W rozmowie z portalem slaskisport.pl prezes klubu Bartłomiej Gabryś przyznał, że Górnik ma obecnie ponad 20 milionów zobowiązań krótkoterminowych, a długoterminowe wynoszą łącznie około kilkunastu milionów złotych. Z kolei Zabrze jako miasto mierzy się ze znacznie większym, wynoszącym ok. miliarda złotych długiem.

Na początku grudnia 2025 należąca do Podolskiego spółka LP Holding GmbH została właścicielem 8,3 procenta akcji Górnika. Niemiecki mistrz świata z 2014 roku pozostaje zawodnikiem tej drużyny. Kupił ponad 10 tysięcy udziałów od Allianz Polska Services Sp. z o.o. i stał się tym samym drugim – po samorządzie Zabrza – największym akcjonariuszem 14-krotnego mistrza Polski. Firma należąca do 130-krotnego reprezentanta Niemiec pozostaje jedynym podmiotem uczestniczącym w trwającym od dawna procesie prywatyzacji Górnika. Zawodnik jest od lat biznesmenem, prowadzi m.in. sieć lokali gastronomicznych w Niemczech, otworzył też w tym roku restaurację w centrum Zabrza.

Samorząd miasta zamierza sprzedać wszystkie swoje udziały w klubie, z wyjątkiem jednej, „złotej" akcji. Zastrzegł też możliwość zmiany nazwy klubu i jego siedziby oraz zachowanie prawa do powołania i odwołania jednego członka rady nadzorczej spółki.

Sprzedaż akcji Górnika przez gminę ciągnie się od wielu miesięcy. W kwietniu 2024, na ostatniej sesji poprzedniej kadencji, radni nie zajęli się uchwałą o wyrażeniu zgody na zbycie akcji. Ze zleconej wtedy przez samorząd wyceny wynikało, że całość akcji Górnika jest warta ok. 8 mln złotych.

Górnik istnieje od 1948 roku, futbolowa spółka zarządza nim od 1996. Została założona przez osoby fizyczne i firmy, potem miała różnych właścicieli. Ostatnim prywatnym było Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska (2007-2011). W połowie 2011 r. większość akcji z powrotem przejął samorząd Zabrza.

Po rundzie jesiennej Górnik jest wiceliderem ekstraklasy.