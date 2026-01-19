Media. Widzew finalizuje kolejny wielki transfer. Na stole milion euro

Widzew Łódź jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Zimą do zespołu dołączyli już Bartłomiej Drągowski, Lukas Lerager, Christopher Cheng i Osman Bukari, a w planach są kolejne ruchy. Klub chce uszczelnić linię obrony, a pomóc ma w tym zaciąg z Hiszpanii.

Media. Carlos Isaac dołączy do Widzewa

Do drużyny ma dołączyć Carlos Isaac z Cordoba FC - informuje "Diario Cordoba". Łodzianie pozytywnie ocenili tego gracza i zdecydowali się wpłacić klauzulę odstępnego opiewającą na milion euro (za: Łódzki Sport). Dziesiąty zespół LaLigi 2 wydał już komunikat w sprawie 27-latka, ale nie zdradził nazwy nowego zespołu prawego obrońcy.

"Klauzula zwolnienia zawodnika została zrealizowana, nie jest on już dłużej związany z klubem z Cordoby" - napisano. "Klub chciałby podziękować Carlosowi Isaacowi za profesjonalizm i wysiłek włożony w grę dla klubu, życząc mu wszystkiego najlepszego w przyszłości osobistej i zawodowej" - dodano.

Kim jest Carlos Isaac?

Carlos Issac występował w młodzieżowej drużynie Atletico Madryt. Później grał m.in. w Deportivo Alaves, Realu Oviedo i Albacete. W Cordobie był od 2024 roku. W tym sezonie był podstawowym zawodnikiem tej drużyny. Rozegrał 17 meczów, w których zdobył gola i zaliczył dwie asysty.

Widzew ma duże plany, ale na razie niewiele z nich wynika. Po 18 kolejkach Ekstraklasy z dorobkiem 20 punktów zajmuje dopiero 15. miejsce. Nad strefą spadkową ma tylko... trzy gole przewagi. Pierwszym rywalem w 2026 roku w spotkaniu o stawkę będzie celująca w mistrzowski tytuł Jagiellonia Białystok. Pojedynek zaplanowano na 31 stycznia.