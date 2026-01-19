Fatalne wieści dla Papszuna ws. gwiazdy Legii. Zaczyna się wyścig z czasem

Problemy nie opuszczają warszawskiej Legii. Stołeczni zaliczyli fatalną jesień, którą zakończyli na 17. miejscu w Ekstraklasie, a ponadto pożegnali się z Pucharem Polski i Ligą Konferencji. Na ratunek "Wojskowym" przyszedł Marek Papszun, który przygotowuje zespół do ligowej walki na wiosnę. Były szkoleniowiec Rakowa jednak będzie musiał zmierzyć się z absencją kluczowego piłkarza.

Wypadł Wszołek, a to nie koniec problemów Legii

W poniedziałek rano legioniści odbyli kolejny trening na zgrupowaniu w Mijas. Jak informuje portal legionisci.com, w zajęciach udziału nie wziął Paweł Wszołek, który zmaga się z urazem po sparingu z Sigmą Ołomuniec (1:0). Ponadto wszystko wskazuje na to, że dla 33-latka to koniec obozu przygotowawczego.

"Wszołek poczuł dyskomfort w nodze po pierwszej połowie starcia z Sigmą Ołomuniec. Sztab szkoleniowy liczy na to, że wahadłowy zdąży się wykurować na pierwszy ligowy mecz z Koroną Kielce" - czytamy.

Ponadto Papszun podczas poniedziałkowego treningu przed meczem z ukraińską Polissią Żytomierz nie mógł skorzystać z Jakuba Żewłakowa, Samuela Kovacika, Rubena Vinagre i walczącego z kontuzją kostki Steve'a Kapuadiego. Środkowy obrońca z Demokratycznej Republiki Konga ma przejść szczegółowe badania.

Indywidualnie z kolei trenował Jean-Pierre Nsame, który po raz ostatni na murawie w barwach Legii pojawił się 31 sierpnia 2025 roku. Od tamtego momentu Kameruńczyk leczył uraz.

Przed legionistami jeszcze trzy mecze sparingowe. W poniedziałek 19 stycznia o godz. 16:00 podopieczni Marka Papszuna zmierzą się z Polissią Żytomierz, a trzy dni później rozegrają dwie gry kontrolne z czeską Spartą Praga.

