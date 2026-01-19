Kolejny polski talent odejdzie z Ekstraklasy? Rzucili na stół 3 mln euro

Ostatnie tygodnie w Cracovii są bardzo burzliwe. Z klubu odszedł prezes Mateusz Dróżdż, a - zdaniem portalu weszlo.com - sytuacja wokół zespołu niepokoi trenera Lukę Elsnera. W ostatnich dniach cierpliwość szkoleniowca jest mocno testowana. Dopiero co gruchnęła wiadomość, że Cracovia ma stracić swojego kluczowego zawodnika - Mikkela Maigaarda - na rzecz Wieczystej Kraków, a już pojawiły się wieści dotyczące kolejnego zawodnika szóstej drużyny Ekstraklasy.

Oskar Wójcik odejdzie z Cracovii? W grze wielkie pieniądze

Chodzi o 22-letniego Oskara Wójcika, jednego z najlepszych obrońców rundy jesiennej Ekstraklasy. Piłkarz Cracovii spisywał się na tyle dobrze, że pojawiały się nawet głosy o powołaniu do reprezentacji Polski. Dla Luki Elsnera to kluczowa postać - Wójcik zagrał w każdym meczu Cracovii w tym sezonie. Jego odejście byłoby ogromnym ciosem dla zespołu.

Ciosem, który może się opłacić rządzącym Cracovią. Zdaniem portalu meczyki.pl Oskarem Wójcikiem interesuje się Broendby. Duńczycy mieli złożyć ofertę w wysokości trzech milionów euro i rozpoczęli już rozmowy kontraktowe - na razie nic nie jest jednak przesądzone, wciąż trwają dyskusje właścicieli obu klubów.

Jednocześnie można się zastanawiać czy trzy miliony euro to nie jest kwota trochę za niska, gdy weźmie się pod uwagę, za jakie pieniądze odchodzą zawodnicy z łątką dużego talentu z innych polskich klubów.

Cracovia wciąż czeka na wzmocnienia, ale biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia, można mieć wątpliwości dotyczące zbliżającej się rundy. Klub z Krakowa traci tylko trzy punkty do lidera, ale w ostatnich dniach nastroje wokół zespołu Luki Elsnera są coraz gorsze. Cracovia wróci do gry już 2 lutego - w pierwszym meczu na wiosnę zagra z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, czyli najgorszą drużyną w Ekstraklasie.