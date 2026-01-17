Oficjalnie: Były dyrektor TVP Sport trafił do klubu Ekstraklasy!

Marek Szkolnikowski najlepiej znany jest z pracy w roli dyrektora TVP Sport. Redakcję sportową telewizji publicznej prowadził przez 7,5 roku, a został odwołany w sierpniu 2023 roku, na krótko przed wyborami parlamentarnymi. W kuluarach dużo mówiło się o politycznym podłożu tej zmiany, o czym mówił sam Szkolnikowski.

"Zostałem odwołany z dnia na dzień. Wezwano mnie do pana prezesa Mateusza Matyszkowicza i usłyszałem, cytuję: "Muszę cię odwołać". Zapytałem, jaki jest powód mojego odwołania? W raporcie NIK, o którym teraz tak głośno, nie było ani jednej krytycznej uwagi dotyczącej sportu, mimo bardzo szczegółowej kontroli. Usłyszałem tylko, że chodzi o politykę i komuś nacisnąłem na odcisk. Widocznie byłem zbyt mało sterowalny" - opowiedział w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego.

Oto nowe zajęcie Marka Szkolnikowskiego

Marek Szkolnikowski od odejścia z TVP Sport nie zagrzał długo miejsca w żadnym miejscu zatrudnienia. Pełnił on funkcję dyrektora ds. sponsoringu sportowego w firmie InPost, ale jego praca w gigancie pocztowym trwała niecałe pół roku. Jeszcze krócej Szkolnikowski pracował w portalu Weszło. We wrześniu zeszłego objął stanowisko dyrektora ds. contentu i social mediów, ale w grudniu współpraca została zakończona.

Jak informuje Przegląd Sportowy, były szef TVP Sport znalazł już kolejne zajęcie. Objął on posadę dyrektora zarządzającego Rakowa Częstochowa. Informację potwierdził Wojciech Cygan - prezes klubu. "Marek Szkolnikowski dołączył niedawno do Rakowa i wdraża się we wszystkie tematy związane z funkcjonowaniem klubu. Mamy nadzieję, że już w najbliższej przyszłości będzie stanowić wzmocnienie dla struktur Rakowa" - czytamy.

Wielkie zmiany w Rakowie Częstochowa

Jest to część głębiej sięgających zmian w strukturach Rakowie. Jak podają Meczyki, w najbliższym czasie Częstochowę opuści Artur Płatek, który pełni funkcję dyrektora ds. sportowych. Dwa tygodnie temu z klubu odszedł również prezes Piotr Obidziński, a jego obowiązki tymczasowo przejął Wojciech Cygan. Sportowo również doszło do znaczącej roszady. Łukasz Tomczyk zastąpił bowiem Marka Papszuna, który objął Legię Warszawa.

Raków zajmuje obecnie 4. miejsce w Ekstraklasie, ale do liderującej Wisły Płock traci tylko punkt. Tymczasem w 1/8 finału Ligi Konferencji podopieczni Łukasza Tomczyka mogą zmierzyć się z Jagiellonią. Wszystko rozstrzygnie się w lutym. Najpierw białostoczanie muszą pokonać Fiorentinę, a o kolejnym rywalu zadecyduje losowanie.