Raków złożył ofertę za 11-krotnego reprezentanta.

Częstochowianie do 24 stycznia przebywają na obozie przygotowawczym w tureckim Belek. Działacze Rakowa przed drugą częścią sezonu chcą wzmocnić kadrę. Właśnie poinformowano, że pierwszym, nowym zawodnikiem został Słoweniec Mitja Ilenić. Ten 21-letni prawy obrońca przeszedł do Częstochowy w ramach rocznego wypożyczenia (z opcja wykupu) z amerykańskiego zespołu ligi MLS, FC New York City. Raków rozgląda się także za wzmocnieniem siły ofensywnej.

Z Saragossy do Częstochowy?

Szefowie aktualnych wicemistrzów Polski skierowali swoje oczy ku Realowi Saragossa. To właśnie z tego hiszpańskiego zespołu z La Liga 2 zamierzali sprowadzić napastnika. Najpierw chcieli Pau Sansa Lopeza, ale ich oferta (500 tys. euro) została odrzucona przez klub. Teraz Raków walczy z portugalskim Gil Vicente o angaż Bośniaka Sameda Bazdara.

"Raków Częstochowa i portugalski Gil Vicente to dwa kluby najbardziej zainteresowane Samedem Bazdarem, które złożyły już formalne oferty za napastnika. W obu przypadkach oferty dotyczą wypożyczenia z opcją wykupu latem za kwotę znacznie niższą niż dwa miliony euro" - czytamy w "El Periodico de Aragon".

Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że jak dotąd włodarze Realu Saragossa odrzucili oferty obu klubów. "Klub z Aragonii domaga się wyższej opcji wykupu, jeśli – co wydaje się prawdopodobne – nie uda im się teraz uzyskać za niego wysokiej kwoty transferowej" - sugerują Hiszpanie.

Samed Bazdar to 21-latek, który trafił do Saragossy latem 2024 roku po całkiem niezłym sezonie spędzonym w Partizanie Belgrad (7 goli i 1 asysta w 25 meczach w lidze). Na boiskach La Liga 2 początkowo także szło mu nieźle (4 gole, 3 asysty), ale w grudniu 2024 roku doznał kontuzji uda. Po tym urazie prezentował się coraz gorzej, a dziś nie mieści się w planach trenera Rubena Sellesa.

Klub z Saragossy chce teraz odzyskać część pieniędzy, które wyłożył za wykupienie Bazdara (3 mln euro). Czy 11-krotny reprezentant Bośni i Hercegowiny trafi wkrótce do Rakowa? Wśród konkurentów częstochowian do sprowadzenia Bazdara wymienia się także ekipy ze Szwecji (AIK, Malmo) i Niemiec (Bochum, Schalke), a jakiś czas temu zainteresowanie tym napastnikiem przejawiała Legia Warszawa.

Jutro 18 stycznia zespół trenera Łukasza Tomczyka zmierzy się w sparingu z Partizanem Belgrad. Do gry w PKO Ekstraklasie Raków wróci 1 lutego. Wtedy zagra z liderem tabeli, ekipą Wisły Płock.