Żona Grosickiego trafi do Pogoni? Piłkarz wprost

Saga kontraktowa z udziałem Kamila Grosickiego wreszcie została zakończona. Piłkarz podpisał nową umowę z Pogonią Szczecin obowiązującą do czerwca 2027 roku. W kontrakcie zawarto opcję przedłużenia go o kolejne dwanaście miesięcy oraz klauzulę gwarantującą reprezentantowi Polski pozostanie w strukturach klubu po zakończeniu kariery.

- Jeszcze nie wiadomo, na jakiej pozycji, ale będzie to jedna z pozycji dyrektorskich, lub pozycja w zarządzie. Będę miał decyzyjną rolę - wyjaśnił 37-latek w Kanale Sportowym.

Na nowej roli Grosickiego skorzysta jego żona? "Trzymam za nią kciuki"

W związku z tym pojawiły się domysły, jakoby blisko związania się z "Portowcami" była żona "Grosika", Dominika. Adam Sławiński z Kanału Sportowego podczas rozmowy z kapitanem Pogoni rzucił, że chodzi o drużynę kobiet. Doniesienia niejako potwierdził sam piłkarz.

- Trzymam kciuki za żonę. Nie mogę nic na ten temat powiedzieć, bo to jest jej przyszłość, jej marzenia. Zobaczymy - zaczął Grosicki.

- Trzymam kciuki, żeby taki projekt się udał. Na pewno będę ją wspierał, bo tak jak ona wspiera mnie przez całe życie, tak i ja zrobię wszystko, aby ona czuła wsparcie od najważniejszej osoby - dodał, pozostawiając znak zapytania odnośnie do roli, jaką Dominika miałaby pełnić w szczecińskim klubie.

Żona reprezentanta Polski przez lata skupiona była na dbaniu o dom, wychowywaniu dzieci oraz wspieraniu Grosickiego w karierze piłkarskiej. W 2023 roku podjęła się nowego projektu - otworzyła makijażowe atelier. Być może niebawem pójdzie w ślady męża i trafi do struktur Pogoni.

Piłkarki ze Szczecina radzą sobie naprawdę dobrze na boiskach Orlen Ekstraligi w sezonie 2025/26. Po jedenastu rozegranych meczach ligowych mają na swoim koncie 23 punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Strata do liderek - Czarnych Sosnowiec - wynosi osiem oczek.

