Jagiellonia bije rekord. Oto następca Pietuszewskiego!

Rekordowa sprzedaż Oskara Pietuszewskiego do FC Porto musiała to spowodować. Jagiellonia Białystok wzmacnia się przed początkiem ligowego grania w 2026 roku i wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z transferem z wysokiej półki. Tak przynajmniej uważa Fabrizio Romano.

Oto następca Pietuszewskiego. "Talent"

"Portugalski talent U-20 Keyan Varela, który ma podpisać czteroletni kontrakt z Jagiellonią, wkrótce dołączy do drużyny. Umowa z Servette została zawarta na kwotę 1 mln euro plus dodatki i klauzula odsprzedaży. Varela zastąpi Oskara Pietuszewskiego, który dołączył do Porto" - napisał włoski dziennikarz na portalu X, dodając słynne "here we go" - znak dający do zrozumienia, że transfer zostanie zrealizowany.

Varela to piłkarz wychowany w akademii Servette Genewa, który w tym sezonie ligi szwajcarskiej zdobył jednego gola w siedmiu meczach. Wraz ze szwajcarskim klubem grał w eliminacjach do europejskich pucharów. Servette nie udało się zakwalifikować ani do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy, ani Ligi Konferencji. 19-latek to jednokrotny reprezentant Portugalii do lat 20. W meczu z Niemcami zdobył nawet gola.

Jagiellonia za to w Lidze Konferencji wciąż występuje i w fazie play-off podejmie Fiorentinę, która ma spore problemy w Serie A i znajduje się obecnie w strefie spadkowej.

Jeśli kwota podana przez Romano jest prawdziwa, to Jagiellonia pobije swój rekord transferowy. Do tej pory - wg Transfermarkt - najdroższymi transferami przychodzącymi są: Ongjen Mudrinski, Bogdan Tiru, Nemanja Mitrović. Każdy z nich kosztował po 600 tysięcy euro.

Jagiellonia Białystok zajmuje trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy i do liderującej Wisły Płock traci zaledwie punkt. Początek ligowego grania klubu ze stolicy Podlasia przypadnie na sobotę 31 stycznia. Wówczas w Łodzi dojdzie do niezwykle interesującego meczu Widzewa z Jagiellonią.