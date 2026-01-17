Powrót na stronę główną

Jagiellonia bije rekord. Oto następca Pietuszewskiego!

Jagiellonia Białystok znalazła następcę sprzedanego do FC Porto Oskara Pietuszewskiego. Tak przynajmniej uważa znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który poinformował, że białostocki klub dogadał się ws. transferu portugalskiego talentu.
Keyan Varela
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=yp9wo7zzjtc

Rekordowa sprzedaż Oskara Pietuszewskiego do FC Porto musiała to spowodować. Jagiellonia Białystok wzmacnia się przed początkiem ligowego grania w 2026 roku i wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z transferem z wysokiej półki. Tak przynajmniej uważa Fabrizio Romano.

Oto następca Pietuszewskiego. "Talent"

"Portugalski talent U-20 Keyan Varela, który ma podpisać czteroletni kontrakt z Jagiellonią, wkrótce dołączy do drużyny. Umowa z Servette została zawarta na kwotę 1 mln euro plus dodatki i klauzula odsprzedaży. Varela zastąpi Oskara Pietuszewskiego, który dołączył do Porto" - napisał włoski dziennikarz na portalu X, dodając słynne "here we go" - znak dający do zrozumienia, że transfer zostanie zrealizowany.

Varela to piłkarz wychowany w akademii Servette Genewa, który w tym sezonie ligi szwajcarskiej zdobył jednego gola w siedmiu meczach. Wraz ze szwajcarskim klubem grał w eliminacjach do europejskich pucharów. Servette nie udało się zakwalifikować ani do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy, ani Ligi Konferencji. 19-latek to jednokrotny reprezentant Portugalii do lat 20. W meczu z Niemcami zdobył nawet gola.

Jagiellonia za to w Lidze Konferencji wciąż występuje i w fazie play-off podejmie Fiorentinę, która ma spore problemy w Serie A i znajduje się obecnie w strefie spadkowej.

Jeśli kwota podana przez Romano jest prawdziwa, to Jagiellonia pobije swój rekord transferowy. Do tej pory - wg Transfermarkt - najdroższymi transferami przychodzącymi są: Ongjen Mudrinski, Bogdan Tiru, Nemanja Mitrović. Każdy z nich kosztował po 600 tysięcy euro.

Jagiellonia Białystok zajmuje trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy i do liderującej Wisły Płock traci zaledwie punkt. Początek ligowego grania klubu ze stolicy Podlasia przypadnie na sobotę 31 stycznia. Wówczas w Łodzi dojdzie do niezwykle interesującego meczu Widzewa z Jagiellonią.

