Szachtar Donieck w ostatnim czasie szuka wzmocnień na polskim rynku transferowym. Interesującą informację ws. jednego z potencjalnych transferów przekazały ukraińskie media. Utytułowany klub miał być latem poważnie zainteresowany sprowadzeniem Maxiego Oyedele z Legii Warszawa. W grę miała wchodzić poważna suma. To nie jedyny piłkarz, którym interesował się klub z Doniecka.

Szachtar miał zapłacić grube miliony za Oyedele. Ukraińcom odmówił sam piłkarz

Ukraiński dziennikarz Dmytro Pasiecznik przekazał, że Szachtar złożył latem Legii Warszawa oficjalną ofertę kupna Maxiego Oyedele, która wynosiła, jak podaje dziennikarz, "6 milionów dolarów". Ukraińcy aktywowali tym sposobem klauzulę odstępnego. Piłkarz wybrał jednak Strasburg, a grę na Ukrainie miał kategorycznie odrzucić.

Szachtar chciał też Brighta Ede. Transfer zablokował Motor

Dmytro Pasiecznik poinformował też o innym potencjalnym transferze, który Szachtar chciał przeprowadzić z polskiej Ekstraklasy. Ukraińcy byli zainteresowani obrońcą Motoru Lublin, Brightem Ede. Polskie media początkowo pisały o zainteresowaniu utalentowanym nastolatkiem ze strony Dynama Kijów. Była to jednak pomyłka i chodziło o Szachtar.

W tym przypadku na drodze do finalizacji stanął nie sam piłkarz, tylko klub. Motor w trakcie negocjacji miał zmieniać warunki transferu. Zniechęciło to Ukraińców do działania i zrezygnowali z walki o młodego zawodnika. Dziś na taki ruch ze sportowego punktu widzenia nie ma raczej szans. Ede jest łączony z klubami Premier League.

Szachtar zajmuje drugie miejsce w tabeli ukraińskiej ekstraklasy, z dorobkiem 35 punktów po 16 meczach. Piłkarze z Doniecka bardzo dobrze radzą sobie też w Europie. Bezpośrednio awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji, z 6. miejsca. Przegrali jednak w tych rozgrywkach dość niespodziewanie z Legią Warszawa (1:2).