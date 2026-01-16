Stało się. 58-krotny reprezentant USA w Ekstraklasie!

Kellyn Acosta został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. To trzeci zimowy transfer Portowców. Wcześniej klub ogłosił pozyskanie Karola Angielskiego i Alexa Holewińskiego. Amerykanin podpisał z zespołem z Pomorza umowę do 30 czerwca 2027 roku, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Amerykanin był czołowym zawodnikiem na swojej pozycji w MLS

Kellyn Acosta przyszedł na świat w 1995 roku w Plano, w stanie Teksas. Karierę zaczynał w barwach Dallas FC. Właśnie w barwach tego klubu, w 2013 roku zadebiutował na boiskach MLS. Przełomowym momentem była dla niego zmiana pozycji z obrońcy na defensywnego pomocnika. Piłkarz stał się czołową "szóstką" w całej lidze.

Acosta święcił z Dallas FC liczne sukcesy

Acosta w barwach Dallas FC wygrał Lamar Hunt U.S. Open Cup, czyli Puchar USA, a także Supporters’ Shield, a więc Tarczę Kibiców. To nagroda przyznawana dla klubu, który zdobył najwięcej punktów w sezonie zasadniczym. Szczyt formy indywidualnej miał w 2019 roku, wybrano go wówczas najlepszym piłkarzem całej MLS. Z macierzystej drużyny odszedł w 2018 roku do Colorado Rapids. W ekipie z Teksasu rozegrał łącznie 139 meczów, w których zdobył 13 goli i 9 asyst.

Acosta to etatowy reprezentant Stanów Zjednoczonych. Jego CV robi wrażenie

W kolejnych latach Acosta występował w Colorado Rapids. Grał tam do 2021 roku. Rozegrał 82 mecze, w których zdobył 7 goli, do których dołożył 7 asyst. Następnie w 2022 roku trafił do Los Angeles FC. W barwach tego klubu święcił liczne triumfy. Wygrał MLS Cup, a także Supporters’ Shield. Pomógł swojemu zespołowi w 79 meczach, strzelił 4 gole, do których dołożył 5 asyst. Ostatnim przystankiem przed transferem do Pogoni był Chicago Fire. Grał tam od 2024 roku, zanotował 58 meczów, 3 gole i 2 asysty. Był jednym z liderów szatni, a także kapitanem.

Acosta ma też bogatą karierę na szczeblu reprezentacyjnym. Grał w kadrach USA do lat 17, 20 i 23. Ma na koncie 58 meczów w dorosłym zespole, strzelił 2 gole, do których dołożył 5 asyst. Oficjalna strona Pogoni ogłosiła, że będzie występować z numerem 3.