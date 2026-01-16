Kapitalny gol w meczu Legii. Szczęka opada

Legia pod wodzą trenera Marka Papszuna szlifuje formę przed drugą, niezwykle ważną dla warszawian, częścią sezonu. W pierwszym meczu sparingowym przeciwko Węgrom z Puskas Academy padł remis 1:1. Teraz Legioniści zwyciężyli z Sigmą Ołomuniec.

Kacper Urbański z precyzyjnym trafieniem

W Legii, mimo przerwy zimowej, sporo się dzieje. Media informują nie tylko o licznych zmianach personalnych, ale ostatnio także o zadłużeniu stołecznego klubu. Wszystko to, przynajmniej w teorii, nie powinno przeszkadzać Legionistom w przygotowaniach do kluczowej części sezonu 2025/26.

Od pierwszych minut sparingu z Sigmą gracze trenera Papszuna chcieli zyskać przewagę, ruszając do ataków. Jednak w pierwszych 20 minutach sytuacji bramkowych praktycznie nie było, a gra często była przerywana faulami lub odgwizdywaniem spalonego. Nudną pierwszą część meczu sparingowego z Czechami przełamało fantastyczne trafienie Kacpra Urbańskiego.

Sytuację zaczął, nieudanym wybiciem piłki, bramkarz Sigmy. Futbolówkę przejął Damian Szymański, a następnie podał ją byłemu zawodnikowi Bolonii. 21-latek w 44. minucie doskonale widział, co z nią zrobić:

Po przerwie to rywale z Ołomuńca zaczęli prezentować się nieco lepiej. Legia? Miała bardzo duże kłopoty w konstruowaniu składnych akcji ofensywnych. Co więcej, w 77. minucie meczu czerwoną kartkę (!) obejrzał Ermal Krasniqi. Powodem były głośne pretensje Legionisty po ostrym wejściu rywala. Sztaby obu ekip porozumiały się jednak i gra nadal toczyła się 11 na 11, choć Krasniqiego zmienił Samuel Kovacik.

Legia zmierzy się z Koroną Kielce w niedzielę 1 lutego. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 17:30.