Siemieniec odejdzie z Jagiellonii?! Media: Zgłosił się zagraniczny klub

"Adrian Siemieniec ma się wkrótce związać z agencją menedżerską SEG. A ta w swoich szeregach ma m.in. Pepa Guardiolę. Trenera Jagiellonii Białystok spotkał duży zaszczyt. Być może jest to zwiastun czegoś wielkiego" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl, powołując się na informacje Pawła Gołaszewskiego. Czy szkoleniowiec zmieni wkrótce otoczenie? Dokąd trafi? Już kilka tygodni temu Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl podawał, że zainteresowanie wyrażają belgijskie kluby.

Adrian Siemieniec przejdzie do Belgii? W przeszłości wygrał z tą drużyną

Teraz padła konkretna nazwa. Dziennikarz ujawnił, która konkretnie drużyna może być latem zainteresowana sprowadzeniem Siemieńca. - Cercle Brugge, to jeden z klubów, który przygląda się Adrianowi Siemieńcowi - ujawnił Włodarczyk na kanale Meczyki.pl na YouTube. Co więcej, do tej transakcji może dojść, a jeśli nie do tego klubu, to do innego poza granicami Polski. - Nie zdziwiłbym się, gdyby trener Jagiellonii po tym sezonie poszukał pracy za granicą. Dzisiaj w cenie są tacy szkoleniowcy - podkreślał.

Cercle Brugge znajduje się w sporym kryzysie. Obecnie zajmuje dopiero przedostatnią, a więc 15. lokatę w lidze i jest zagrożony spadkiem. W 20 meczach uzbierał ledwie 17 punktów. Rywalizuje już tylko na jednym froncie, bo w grudniu odpadł z Pucharu Belgii. W minionej kampanii grał jeszcze w Lidze Konferencji, gdzie dotarł do 1/8 finału. Na tym etapie uległ... Siemieńcowi i jego Jagiellonii. W pierwszym meczu polska ekipa była górą - 3:0. I mimo że w rewanżu przegrała 0:2, to zaliczka z pierwszego starcia wystarczyła do awansu do ćwierćfinału.

Siemieniec odmienił Jagiellonię

Adrian Siemieniec pozostaje trener Jagiellonii od kwietnia 2023 roku. Poprowadził ją w 134 meczach, zdobywając średnio 1,78 punktów na spotkanie. Drużyna pod jego wodzą wygrała 68 starć, zremisowała 34-krotnie, a 32 razy musiała uznać wyższość rywali. Wywalczył m.in. sensacyjne mistrzostwo Polski, sezon po tym, jak zespół ledwo utrzymał się w ekstraklasie. Od tego czasu białostocczanie są jedną z głównych sił w lidze.