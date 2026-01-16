Media: Widzew się nie zatrzymuje! Rusza po kolejnych reprezentanów Polski

Widzew Łódź pokazuje mocarstwowe aspiracje w zimowym oknie transferowym. Ściągnął m.in. Lukasa Leragera, który jesienią grał w Lidze Mistrzów, a sprowadzając Osmana Bukariego za 5,5 mln euro, pobił rekord transferowy Ekstraklasy. Następnie poszedł za ciosem, pozyskując reprezentacyjnego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego. To nie musi być koniec wielkich wzmocnień dokonanych przez klub należący do Roberta Dobrzyckiego.

Widzew Łódź dalej się zbroi. Chcą Przemysława Wiśniewskiego

Z łodzianami jest łączony Przemysław Wiśniewski, który we wrześniu 2025 r. został wprowadzony przez Jana Urbana do reprezentacji Polski. Obecnie występuje w Spezii, która zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli Serie B. Raczej nie jest to miejsce odpowiadające aspiracjom kadrowicza, w związku z czym spekuluje się o transferze.

Czy powrót 26-latka do Ekstraklasy (w przeszłości grał w Górniku Zabrze) jest możliwy? - Moim zdaniem tak. To byłby kolejny bardzo gruby ruch - były wstępne rozmowy i badanie tematu. Kto wie, czy kolejny reprezentant Polski nie trafi do Widzewa - powiedział dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

A co jeśli nie Przemysław Wiśniewski? Widzew Łódź rozważa innego reprezentanta Polski

Wcześniej obrońca był łączony m.in. z Fiorentiną, Jagiellonią Białystok czy czołowym tureckim klubem i być może zdecyduje obrać się inny kierunek niż Łódź. Czterokrotni mistrzowie Polski wydają się na to przygotowani. "Temat Wiśniewskiego do Widzewa jest otwarty. Był kontakt i rozmowy, ale nie ma jeszcze decyzji. Inne nazwisko? Słyszę, że może być podejście pod Bartosza Bereszyńskiego" - napisał Włodarczyk na X.

59-krotny reprezentant Polski też obecnie gra w drugiej lidze włoskiej, konkretnie w Palermo (czwarte miejsce w tabeli). Zresztą Sycylijczycy podejmą Spezię w spotkaniu 20. kolejki Serie B, zaplanowanym na niedzielę 18 stycznia.

Z kolei Widzew ma jeszcze trochę czasu na wzmocnienie się przed powrotem Ekstraklasy. Łodzianie pierwszy mecz rozegrają 31 stycznia przeciwko Jagiellonii Białystok (u siebie).