Nagły zwrot ws. gwiazdy Ekstraklasy!

Zagłębie Lubin jesienią należało do rewelacji Ekstraklasy. Jako jedyny zespół nie przegrało meczu na własnym stadionie. Co więcej - nie przegrało ani jednego meczu z przedstawicielami Polski w europejskich pucharach. W pokonanym polu pozostawiło Lecha Poznań (2:1), Legię Warszawa (3:1) i Raków Częstochowa (1:0), a także zremisowało z Jagiellonią Białystok (0:0). Niestety dla trenera Leszka Ojrzyńskiego nie nadeszła dobra wiadomość. Chodzi o gwiazdę jesieni.

Jest decyzja ws. gwiazdy ligi. "Kompromitacja"

"Zagłębie Lubin oficjalnie poinformowało o nieskorzystaniu z opcji wykupu Leonardo Rochy, w związku z czym zawodnik wraca do Rakowa Częstochowa i od jutra dołączy do naszej drużyny, przebywającej na obozie przygotowawczym w Belek" - taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych Rakowa Częstochowa.

Mierzący 200 cm wzrostu Portugalczyk w Lubinie odnalazł skuteczność i został gwiazdą. Wydawało się, że zimą trafi do Zagłębia na zasadzie transferu definitywnego po wcześniejszym wypożyczeniu. Decyzja klubu z Dolnego Śląska spotkała się z jednoznaczną krytyką.

"Nazywajmy rzeczy po imieniu: to jest totalna kompromitacja Zagłębia Lubin" - napisał na portalu X Filip Trokielewicz, dziennikarz "Piłki Nożnej", a wtórował mu Piotr Fortuna z TV Regionalna.

"#KosidisMusisz a poza tym kompromitacja totalna. Rada chciała przyoszczędzić to teraz Ojrzyński musi stanąć na głowie żeby tą ich decyzje obronić na boisku razem z drużyną. Pewnie fajna atmosfera jest tam teraz w szatni" - pisał, nawiązując oczywiście do Michalisa Kosidisa - rezerwowego napastnika Zagłębia, który jesienią także trafiał do siatki, ale był głównie zmiennikiem Rochy.

Czy w tej sprawie może nastąpić jeszcze jakiś zwrot? Lokalne media przekazały najnowsze informacje.

"Formalnie lubinianie wciąż mają czas na jednostronne podjęcie decyzji o wykupie zawodnika. Termin upływa w czwartek o północy. Warunek jest jednak jeden - zamiast dalszych rozmów konieczna byłaby wpłata pełnej kwoty zapisanej w umowie wypożyczenia. Czy taki scenariusz jest jeszcze realny? Trudno w to wierzyć. Z drugiej strony presja i fala krytyki, jaka spadła na klub po komunikacie Rakowa, sprawiają, że nie można całkowicie wykluczyć ostatniego zwrotu akcji i interwencji ze strony KGHM Polska Miedź S.A" - napisał doskonale poinformowany w realiach lubińskiego klubu portal mkszaglebie.pl.

Leonardo Rocha jesienią dla Zagłębia Lubin rozegrał 13 meczów, w których zdobył siedem goli. Miał także jedną asystę. Z miejsca stał się gwiazdą publiczności i jej ulubieńcem.