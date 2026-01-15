Raków Częstochowa próbuje zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Klub zimą opuścił Marek Papszun, który prowadzi teraz Legię Warszawa. Jego miejsce zajął trener rewelacji jesieni w I lidze - Polonii Bytom. Mowa o Łukaszu Tomczyku. Czy zimą otrzyma on niezbędne wsparcie na rynku transferowym? Absolutnie sensacyjne informacje płyną z Ukrainy.

Nieoczekiwany transfer Rakowa? Ukraińcy przekazali sensacyjne wieści

"Portal Sport.ua dowiedział się, że środkowy obrońca Dmytro Maksimenko, który jesienią grał w kijowskim zespole Rebel, przebywa obecnie w Polsce, gdzie rozważane są możliwości transferu Ukraińca z Częstochowy do Rakowa" - czytamy.

Maksimienko to 17-latek, który jesienią rozegrał 14 meczów na poziomie drugiej ligi ukraińskiej. Zdobył jednego gola. Warto dodać, że nie byłby pierwszym Ukraińcem w Rakowie. Wiodącą postacią zespołu z Limanowskiego przez lata był Władysław Koczergin, który obecnie przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych.

Sport.ua to póki co jedyne źródło informujące o możliwości transferu. "Nieoczekiwany transfer. Ukrainiec jest bliski dołączenia do czołowej polskiej drużyny" - głosi tytuł artykułu. Czas pokaże, czy faktycznie ta transakcja dojdzie do skutku.

Raków wznowi ligowe granie 1 lutego, gdy na wyjeździe zmierzy się z Wisłą Płock. Częstochowianie zajmują czwarte miejsce w ekstraklasie, a Płocczanie jej liderują. Obie drużyny dzieli zaledwie punkt, więc już na samym początku gry w 2026 roku czeka nas starcie wagi ciężkiej.